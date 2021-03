Le montagne del Friuli Venezia Giulia protagoniste sul piccolo schermo con Linea Bianca su Rai Uno

Va in onda domani alle 14 la puntata della trasmissione di RaiUno dedicata all’offerta turistica della Val Tramontina e del polo sciistico di Piancavallo registrata a febbraio. Cima dei Preti nel Parco delle Dolomiti friulane, Piancavallo e poi si vola sulla vetta del Monte Tremol, e ancora la Val Tramontina e la località di Tramonti di Sopra e di Sotto. Domani le montagne del Friuli Venezia Giulia saranno protagoniste della puntata di Linea Bianca in programma alle 14 sul primo canale Rai. Il conduttore Massimiliano Ossini, assieme ai co-conduttori Lino Zani e Giulia Capocchi, intraprenderà un viaggio ricco di tappe alla scoperta dei tesori dei borghi e delle tradizioni delle cime e delle valli del Pordenonese, accendendo i riflettori sugli aspetti della rinascita di aree e ambiti della montagna e sul ritrovato valore del rapporto uomo-natura. Le riprese, registrate lo scorso mese e per le quali PromoTurismoFVG aveva fornito supporto alla redazione della Rai, come ormai avviene da diversi anni in un rapporto collaudato che porta ogni inverno la troupe dell’affezionato programma in regione, hanno interessato, come detto, l’area montana della Destra Tagliamento, con un focus su alcune delle mete naturalistiche più affascinanti e sul polo sciistico del Piancavallo, una delle sei località sciistiche del Friuli Venezia Giulia. La puntata è stata realizzata con la collaborazione del territorio, con diverse realtà che si sono messe a disposizione della produzio ne tv.