Le presenze longobarde nelle regioni d’Italia convegno “Archeologia, Diritto, Economia, Costume nei Principati del Sud”

La VIII edizione del convegno si tiene a Maffafra (Ta) il 29, 30 e 31 ottobre 2021 con il sottotitolo di “Archeologia, Diritto, Economia, Costume nei Principati del Sud” ed è organizzata con le Associazioni Archeogruppo “Espedito Jacovelli – Massafra (Ta) e Archeoclub d’Italia Terre delle Gravine – Massafra (Ta) Si tiene a Massafra il convegno biennale su “Le Presenze longobarde nelle regioni d’Italia” promosso dalla Federarcheo - Federazione Italiana Associazioni Archeologiche. Siamo all'ottava edizione del convegno che è stata organizzata dall’Archeogruppo “Espedito Jacovelli – Massafra (Ta) e dall’Archeoclub d’Italia Terre delle Gravine – Massafra (Ta) il 29, 30 e 31 ottobre 2021, in presenza, presso l’Auditorium Istituto Tecnico Agrario “C. Mondelli” di Massafra. Lo scopo del convegno è quello di mettere in evidenza ciò che ogni insediamento longobardo ha lasciato in Italia nei singoli territori occupati. Si tratta di ricercare tutte le realtà, soprattutto quelle minori, della loro esistenza, di recuperare frammenti di vita attraverso le testimonianze architettoniche, documentali, iconografiche, religiose, epigrafiche, monetali, toponomastiche ed archeologiche legate alla storia dei singoli luoghi e dei nomi, alle tradizioni, che siano sopravvissute fino ad oggi, non trascurando anche aspetti che potrebbero sembrare marginali, ma che potrebbero invece identificarsi quali “fossili guida”.