Le proposte di Legambiente ai candidati sindaci di Pordenone e Cordenons: coinvolgere la cittadinanza nelle decisioni sull’ambiente

LE PROPOSTE ELETTORALI

DEL CIRCOLO LEGAMBIENTE “FABIANO GRIZZO” APS

per i comuni di Pordenone e Cordenons

Promuovere la mobilità leggera per migliorare la qualità della vita:

● all'interno del ring, dare priorità al passaggio delle biciclette, togliendo spazio alle auto, introducendo il

limite di 30 km/h e disincentivando così l'utilizzo del mezzo privato;

● introdurre bonus (ad esempio sconti per la mensa scolastica) per i genitori che portano i figli a scuola a

piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici;

● introdurre bonus per i lavoratori che si recano sul posto di lavoro a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici.

Favorire la creazione di spazi dove poter lasciare in sicurezza la bicicletta presso il posto di lavoro e

spogliatoi per cambiarsi (in caso faccia caldo, piova, etc).

Favorire il risparmio energetico negli edifici pubblici e privati:

● riqualificazione energetica degli edifici pubblici;

● porre il limite di 18°C per il riscaldamento in tutti gli edifici pubblici;

● Sensibilizzare i privati sulla necessità di tenere i riscaldamenti bassi e sull’uso corretto delle stufe a legna e

a pellet attraverso campagne comunicative.

Verde pubblico:

● adottare il Piano comunale del verde pubblico e privato, previsto dalla legge 10/2013, per formulare una

visione strategica del sistema del verde urbano nel medio e lungo periodo;

● per una corretta progettazione e cura del verde urbano pubblico e privato, informare e coinvolgere la

cittadinanza, come accade in diverse città europee, dove la progettazione è partecipata;

● promuovere l'adozione di aree verdi (piccole o grandi) da parte dei cittadini, con il coinvolgimento delle

associazioni non solo ambientaliste ma anche sociali, culturali, artistiche, per una riappropriazione dello

spazio pubblico da parte della cittadinanza;

● riqualificazione delle aree degradate, con la realizzazione di boschi urbani e periurbani tali da rendere

attrattive zone invece considerate marginali. A questo proposito è bene ricordare che non basta piantare

nuovi alberi, è necessario seguirne la crescita, specialmente nei primi anni dalla piantumazione;

● valorizzazione di peculiarità naturalistiche in ambito urbano e periurbano, ponendo rispetto e attenzione per

le aree più “selvatiche” in ottica di mantenerne la biodiversità e i loro servizi ecosistemici.

Favorire il consumo di prodotti del territorio, presso i negozi della città.

La globalizzazione del mercato della produzione di cibo rischia infatti di depauperare le produzioni tradizionali

locali (a scapito spesso della qualità e della salubrità dei prodotti) e la sostenibilità dei produttori agricoli, con

la perdita della loro insostituibile funzione di presidio del territorio.

● introdurre sconti per l'acquisto di prodotti a km zero per i soggetti fragili e a basso reddito, d'accordo con i

servizi sociali;

● promuovere azioni informative sulla produzione locale di cibo, rafforzando il ruolo dei produttori locali

presso il mercato cittadino e nei mercati di quartiere.

Favorire lo scambio, il recupero e l'economia circolare

● promuovere il passaggio dal modello di economia lineare (consumismo dell’usa e getta) a quello circolare

(consumo responsabile degli usa, ripara, riusa e ricicla), ad esempio promuovendo centri di riuso e riciclo

delle cose non più utilizzate ma riusabili, altrimenti destinate a diventare rifiuti, che, oltre a salvaguardare la

natura, rappresentano l’occasione per creare posti di lavoro e risparmiare risorse, venendo incontro anche

alle nuove povertà.

● introdurre bonus per l’acquisto di prodotti riutilizzabili (assorbenti igienici/pannolini, strumenti per l’igiene

della persona e della casa…) e/o sconto sulla TARI, come avviene per le compostiere domestiche.

Stop al consumo di suolo e recupero di terreni e aree inondabili

Ciò è importante nel contesto della crisi climatica: le precipitazioni atmosferiche si stanno progressivamente

caratterizzando con fenomeni di particolare intensità in periodi brevi di tempo, creando rilevanti problemi alla

funzionalità della rete delle rogge e canali di deflusso, così come alla rete fognaria delle aree urbane:

● incentivare il recupero di immobili inutilizzati/abbandonati e disincentivare nuovo consumo di suolo, che nel

2050 dovrà essere pari a zero;

● individuare, presso i corsi d'acqua, nuovi spazi, per esempio agricoli o occupati da infrastrutture non più in

uso, da trasformare in aree esondabili, con interventi di rinaturalizzazione e la creazione di bacini di

espansione, al fine di contenere idonee quantità d'acqua, in aree depresse alberate con valenze anche

paesaggistico-ambientali e faunistiche, preservando così l'ecosistema fluviale, con la creazione di una

fascia di pertinenza fluviale utile in caso di piena. Si contribuirebbe così a rallentare il deflusso delle acque

e mantenere la salvaguardia idrogeologica del territorio comunale e di quello situato più a valle;

● promuovere uno studio di fattibilità per riportare alla luce almeno alcuni tratti delle rogge cittadine.

(Pordenone)

Valorizzazione del sistema delle acque cittadine

● promuovere la tutela del patrimonio naturalistico dei fiumi Noncello e Meduna, dei laghi e delle rogge,

● rinaturalizzare i tratti dei corsi d'acqua oggi degradati e non accessibili per la presenza di specie invasive

come il rovo (ad esempio nella zona del vecchio porto a Vallenoncello);

● vanno evitati interventi impattanti come quello realizzato per il "sentiero delle operaie" (Pordenone). Le

piste ciclabili infatti devono favorire la mobilità lenta ma la loro realizzazione non può essere motivo per la

distruzione degli ecosistemi.

Educazione ambientale e civica

● Promuovere interventi di educazione ambientale e civica presso le scuole e la cittadinanza, in

collaborazione con le associazioni del territorio, non solo ambientaliste

● comunicare coi cittadini attraverso i molti canali a disposizione (social, whatsapp, posta, canali tv/radio..) le

buone pratiche in diversi ambiti: raccolta differenziata, tutela del patrimonio naturale della città, lotta alle

differenze di genere e di etnia…

● promozione di attività educative orientate alla conoscenza del territorio nei suoi vari aspetti (sociale,

faunistico…) dando ruolo di protagonisti ai giovani, come fa per esempio il FAI.

Partecipazione, coinvolgimento e reti

● favorire partecipazione e coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali per quanto riguarda

progetti legati o che potrebbero impattare sull’ambiente

● promuovere reti fra enti locali vicini per partecipare attivamente alla crescita complessiva del territorio

(come peraltro dovrebbe fare Pordenone in molti ambiti, non solo quello ambientale)

Orti sociali e luoghi di socialità

● porre attenzione alla gestione degli orti sociali comunali, a lungo lasciati senza un coordinamento

attivo a livello amministrativo. Dal regolamento di assegnazione, al regolamento di gestione e cura, il

Comune dovrebbe dedicare almeno una risorsa stabile per la loro gestione, che sia di riferimento per

gli assegnatari e si occupi di far rispettare i regolamenti, specie per quanto riguarda i trattamenti

fito-sanitari impiegati. (Pordenone