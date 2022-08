Leali delle Notizie divulga al centro estivo di Ronchi letture sulla libertà di stampa e di espressione

Sette incontri a cadenza settimanale nel corso dell’estate hanno illustrato ai bambini e ai ragazzi del centro estivo l’importanza di essere liberi di esprimere la propria opinione. Nei mesi estivi l’associazione Leali delle Notizie ha stretto una collaborazione con il centro estivo della palestra Corpo Libero di Ronchi dei Legionari per divulgare ai più piccoli la cultura della libertà di stampa e di espressione. Bambini e ragazzi dai quattro ai tredici anni hanno ascoltato alcune letture su una delle tematiche più care all’associazione ronchese organizzatrice del Festival del Giornalismo. Il progetto è stato seguito dal Lorena Boscarol, consigliera delegata ai rapporti con le scuole e le associazioni del direttivo di Leali delle Notizie. Per sette mercoledì di fila Leali delle Notizie ha spiegato cos’è la libertà di stampa e di espressione, e perché è importante battersi per questo diritto, come si svolge il mestiere del giornalista e quali sono i pericoli che incontrano i professionisti dell’informazione quando cercano di raccontare verità scomode anche nei paesi più democratici. L’associazione ha inoltre raccontato com’è nato e si è sviluppato il progetto sulla passeggiata sulla libertà di stampa e di espressione realizzata nel 2021 con più di venti insegne con foto e descrizione di giornalisti uccisi mentre svolgevano il proprio mestiere e distribuiti lungo le vie del centro di Ronchi. Ogni incontro è iniziato con la lettura dell’articolo 21 della Costituzione Italiana e il libro “Il mondo è tuo” di Riccardo Bozzi, facendoli diventare il filo rosso che collegava interventi, letture e testi della biblioteca di Leali delle Notizie, intitolata a Cosimo Cristina. I libri letti dall’associazione sono stati: La voce di Impastato (nuovadimensione, 2018) di Ivan Vadori ed Elia Falaschi, l’estratto sulla storia di Giulio Regeni tratto da Segreti e Intelligence (Ugo Mursia Editoria, 2019) di Andrea Foffano, Il vestito azzurro (People, 2021) di Antonella Napoli, Donne sul fronte. Afghanistan. Bulletproof diaries: cronache di una reporter di guerra (PaperFIRST, 2020) di Barbara Schiavulli e Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Depistaggi e verità nascoste a 25 anni dalla morte (Round Robin Editrice, 2019) di Luigi Grimaldi e Luciano Scallettari. I libri invece letti a voce alta ai bambini della fascia d’età minore sono stati quelli della biblioteca comunale di Ronchi dei Legionari, con la quale esiste da anni una preziosa collaborazione. Testi più semplici, ma che hanno avuto sempre come temi libertà, rispetto, doveri, legalità, come La scuola dei banchi vuoti di don Luigi Ciotti.