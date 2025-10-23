Lega Navale Italiana Sezione di Monfalcone: Storie scritte sull’acqua 18ma edizione Autunno 2025

Ritorna a novembre l’attesa rassegna letteraria “Storie scritte sull’acqua”, giunta alla sua diciottesima edizione.

Organizzata dalla nostra Sezione e curata come sempre dal socio Paolo Polli, la manifestazione si articolerà in quattro appuntamenti, ogni venerdì del mese, presso la suggestiva base nautica affacciata sul bacino di Panzano. Anche quest’anno, protagonisti della rassegna saranno autori e giornalisti di rilievo, che dialogheranno con altri scrittori e professionisti della comunicazione.

Al termine di ogni incontro, il pubblico potrà interagire con gli ospiti, porre domande e ricevere copie autografate dei libri presentati.

A chiudere ogni serata, il tradizionale brindisi finale, occasione per prolungare piacevolmente la conversazione, con prodotti del territorio; quest’anno quelli della Tenuta agricola Ritter de Zahony di Monastero di Aquileia,

Ecco il Programma degli incontri di questa diciottesima edizione della rassegna.

Il 7 novembre – Cristina Noacco Docente di Letteratura francese del Medioevo all’Università di Tolosa, presenterà Acque vive. La Via dei fiumi in Friuli Venezia Giulia.

Un viaggio da Sappada a Trieste lungo i corsi d’acqua regionali, tra storie, testimonianze e poesia. Un invito a riscoprire e amare il patrimonio fluviale del Friuli Venezia Giulia. Dialogherà con lei la giornalista e fotografa Katia Bonaventura.

Seguirà, il 14 novembre Fulvio Ervas, autore di molti romanzi, tra cui Finché c’è prosecco c’è speranza e Se ti abbraccio non aver paura, entrambi trasposti in film. Presenterà L’insalvabile, un noir ambientato nella laguna veneziana, con protagonista l’ispettrice Luana Bertelli; a dialogare con lui il giornalista Maurizio Cattaruzza.

Il 21 novembre sarà ospite Marzio G. Mian, giornalista e reporter internazionale, vincitore del True Story Award e del Premio Estense, affiliato al Pulitzer Center, di cui è stato candidato per il 2025. Presenterà Volga Blues (Feltrinelli), reportage di 6.000 km lungo il Volga, alla scoperta della Russia profonda e delle sue contraddizioni; l’autore sarà introdotto da Giorgia Polli che opera in diverse associazioni culturali della regione.

Concluderà la rassegna, il 28 novembre, Marina Dorsi, archivista e storica, già ospite della rassegna, presenterà Una promessa, romanzo ispirato alla storia del bisnonno Alberto Lettis, pioniere dell’aviazione istriana. Un viaggio nella memoria tra il fermento del primo Novecento e l’esodo da Pola.

A dialogare con l’autrice, Cinzia Benussi, lettrice in cantiere e operatrice culturale.