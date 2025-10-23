Percoto canta, a Gorizia si alza il sipario sulla “piccola Sanremo” del Fvg

Si alza il sipario sulla 38a edizione di Percoto Canta, il festival diventato un punto di riferimento per cantanti provenienti da tutta Italia. I 12 finalisti, infatti, saliranno sul palco del Teatro Verdi di Gorizia sabato 25 ottobre alle 20.30 per contendersi il super premio di 10 mila euro messo a disposizione dal Nuovo Imaie, il prestigioso Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori.

“Una piccola Sanremo – commenta il direttore artistico di Percoto Canta, Nevio Lestuzzi – dove le canzoni si mescolano allo spettacolo e dove a giudicare sarà una giuria d’eccezione, composta da grandi nomi della scena nazionale e internazionale, oltre che da una qualificata giuria di giornalisti e quella del pubblico”.

Le giurie e i premi

Oltre al primo premio di 10 mila euro, sono previsti quello dell’Accademia internazionale del Musical da 1500 euro, quello della critica e il nuovo Premio Social, una speciale menzione votata online dal pubblico tramite il sito e i canali social ufficiali dove si potrà votare fino all’inizio della serata finale.

Prestigiosa come sempre la giuria di qualità che decreterà il vincitore. A valutare i brani, una cover e un inedito, presentati dai 12 finalisti ci saranno Luca Pitteri, volto noto al pubblico televisivo per aver rivestito nelle prime sei edizioni nella trasmissione “Amici di Maria De Filippi” il ruolo di docente di canto, e Bianca Atzei, anche lei volto televisivo di trasmissioni come “Tale e quale show” o “L’isola dei famosi”, voce inconfondibile di due edizioni del festival di Sanremo nonché di innumerevoli hit discografiche. In giuria anche Umberto Labozzetta, esperto di comunicazione e di promozione discografica con importanti collaborazioni tra cui Caterina Caselli, Elisa, Tozzi e molti altri. Al loro fianco, in rappresentanza del Mei, il Meeting delle etichette indipendenti, ci sarà anche Massimo Della Pelle, organizzatore e tour manager per diversi artisti di fama internazionale e componente dello staff per l’organizzazione del Concerto del 1° Maggio di Roma, mentre in rappresentanza dell’Accademia internazionale del musical, sarà presente Daniela Plos, una delle più apprezzate vocal-coah del Friuli Venezia Giulia.

Oltre a quella di qualità, un premio verrà assegnato dalla giuria della critica, composta da giornalisti delle testate regionali e non solo. Ne faranno parte Ivan Bianchi (Il Goriziano), Licia Dodero (Il Piccolo), Maurizio Mervar (Rai), Margherita Reguitti (IMagazine), Maira Trevisan (Cafè Tv24).

I finalisti

I 12 finalisti che, come anticipato, si esibiranno con una cover e un brano inedito, saranno accompagnati dal vivo da un’orchestra composta da 25 musicisti professionisti e la sezione archi sarà composta dai musicisti dell’orchestra giovanile “I Filarmonici Friulani”. Ecco i nomi: Francesco Belluz (Sacile-Pn), Davide Beraldo (Cervignano del Friuli-Ud), Andrea Brisotto (Fossalta di Piave-Ve), Angela Cotterle (Trieste), Annalisa Dalla Mora (Udine), Marco Germanotta (Messina), Anna Guzzardi (Trieste), Chiara Inguscio (Pasian di Prato-Ud), La Landucci (Lucca), Matilde Montanari (Forlì), Martina Zerjal (Trieste) e Viva (Manerbio-Bs).

La serata

Ricca di sorprese e musica la serata che sarà presentata da Luca Ferri e Giorgia Bortolossi e che sarà trasmessa in diretta su Radio Gioconda. Non mancherà poi, come sempre, il momento dedicato alla solidarietà, visto che Percoto Canta è da sempre vicina all’Aisla, associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Spazio, ovviamente, alla grande musica con i brani eseguiti dai cantanti che compongono la giuria di qualità, accompagnati come per tutti i concorrenti, rigorosamente dal vivo, dalla Percoto Canta Band.

Il premio internazionale

A margine del contest canoro, infine, si affianca anche il Premio Internazionale Percoto Canta, assegnato a cittadini italiani residenti all’estero. Il premio 2025, deciso in collaborazione con l’Ente Friuli nel mondo, va a Ludovica Burtone, violinista e compositrice udinese trasferitasi da una decina d’anni a New York. Burtone ha suonato con alcune delle più prestigiose orchestre europee e condiviso i palchi più rinomati. Dopo il suo album di debutto, Sparks, la musicista ha pubblicato ad aprile 2025 il suo secondo album, Migration Tales.

Le prevendite sono aperte e i biglietti sono acquistabili online sui siti www.percotocanta.it e www.euroticket.it. Inoltre potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Verdi di Gorizia, anche sabato 25 ottobre prima dell’inizio dello spettacolo.