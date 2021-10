Legacoop contro la violenza delle manifestazioni no-green pass

Legacoop FVG condanna con forza le minacce e gli episodi di violenza che si sono verificati nelle manifestazioni di Roma contro il green pass. Il diritto a manifestare non ha nulla a che fare con l’attacco violento alle istituzioni e al sindacato. L’assalto alla sede della CGIL rimanda agli episodi di squadrismo del passato. Come cooperatori esprimiamo piena solidarietà alle forze dell’ordine e alla CGIL. Invitiamo tutte le organizzazioni democratiche a unirsi nel respingere questi attacchi e nel sostenere il Governo nel suo operato.

Questa la dichiarazione del Presidente Nazionale di Legacoop, Mauro Lusetti: “Quello che sta accadendo oggi nelle manifestazioni dei no green pass, in particolare a Roma, è un fatto gravissimo e inaccettabile. L’espressione del dissenso è un diritto garantito dalla Costituzione, ma quando sfocia in minacce, occupazioni e azioni violente contro le istituzioni, la stampa e le forze dell’ordine configura un attacco alla democrazia e alla civile convivenza, fomentato da soggetti che si richiamano all’ideologia fascista, che è doveroso respingere con forza. Credo che il Governo debba adottare misure efficaci per evitare che si ripetano episodi come quelli cui siamo stati costretti ad assistere oggi”.