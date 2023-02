Legacoop Fvg vara la nuova presidenza, più donne e attenzione alle diverse anime che compongono il mondo cooperativo

Dopo il congresso dello scorso gennaio, che ha visto l’elezione di Michela Vogrig a nuova presidente, per Legacoop Fvg è giunto il momento tempo per rinnovare la presidenza, l’organo esecutivo che, tra gli altri ruoli, coordina, su indicazione della direzione eletta dall’Assemblea, le attività dell’associazione. La nuova squadra vede il raddoppio della presenza femminile, che quindi arriva a contare ora quattro donne a cui si aggiunge la presidente, prima donna nella storia dell’associazione che raccoglie le più grandi cooperative della regione. Quattordici in tutto i e le componenti che affiancheranno la neo presidente. «Una squadra – commenta soddisfatta Vogrig – che vede aumentare in modo percentualmente importante la presenza femminile e che vuole rappresentare l’intero territorio regionale. Ma non solo, perché la nuova presidenza tiene anche conto delle diverse anime che compongono il variegato mondo delle cooperative associate a Legacoop, in cui quello della produzione e servizi rappresenta un tassello sicuramente importante». Non a caso, infatti, ad essere nominato vicepresidente della nuova presidenza è Marco Riboli, presidente di Idealservice, principale realtà cooperativa di servizi del Friuli Venezia Giulia.

La nuova presidenza

Il nuovo gruppo è quindi formato da Laura Ceccotti di Alleanza 3.0, Stefania Grimaldi de La Collina (Ts), Anna Fornasiero di Idealservice (Ud) e responsabile del settore Produzione e Servizi insieme con Giovanni Maioli di Conad (Pn), Raffaella Tamiozzo della cooperativa Guarnerio (Ud), Alessandro Driussi di Venchiaredo Spa (Pn), Claudio Macorig di Astercoop (Ud), Cristiano Cozzolino della cooperativa Lybra (Ts), Franco Micolini di Camst (Ud), Gianluca Trivigno di Icicoop (Go), Massimo Tuzzato della cooperativa Itaca (Pn), Matteo Bordugo Cooprogetti (Pn), Nico Costa di Alleanza 3.0, Paolo Felice responsabile di Legacoopsociali.