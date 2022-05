Legambiente FVG propone una visita guidata al parco di San Valentino per una corretta gestione del patrimonio arboreo

Un'immersione nel mondo vegetale, per una lettura del patrimonio arboreo e della sua corretta gestione in città: è quanto propone Legambiente FVG al parco di San Valentino di Pordenone sabato 28 maggio dalle 9:30 alle 12:30, con ritrovo all'ingresso in via Interna presso il parcheggio dell'Auditorium Concordia. L'iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, senza necessità di prenotazione, è realizzata in collaborazione con il circolo Legambiente Fabiano Grizzo nell'ambito del corso intitolato "Guardiani del territorio", che si articola in diversi appuntamenti su tutta la regione. Il tecnico del verde Giorgio Valvason, dendrologo e specialista nella cura e manutenzione degli alberi, accompagnerà gli interessati (cui si raccomanda la massima puntualità) in una visita guidata per scoprire il funzionamento delle piante e analizzare il rapporto tra l'apparato radicale e la chioma. Valvason passerà in rassegna gli interventi che potrebbero rivelarsi necessari per un corretto e armonico sviluppo delle piante, oltre a sottolineare le distanze da prevedere in fase di impianto, per evitare il sorgere di problemi di gestione nelle fasi successive e altri accorgimenti importanti per chi gestisce parchi e giardini pubblici e privati. Valvason condurrà una simile visita anche a Udine nel Giardino Ricasoli, il 4 giugno. Il corso "Guardiani del territorio" offre strumenti conoscitivi, metodologici e pratici per costruire e diffondere tra la cittadinanza una migliore conoscenza del territorio. Il primo modulo del corso riguarda appunto il verde urbano. Il corso rientra all'interno delle attività del progetto "Occhio al Territorio", progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali