Aperitivo con l’arte domenica a Bosco Romagno. Evento dal titolo “L’irriverente Tina: musa e seduttrice, fotografa e rivoluzionaria”

Approda il 29 maggio a Bosco Romagno (Cividale del Friuli) in occasione di "Cantine Aperte" con un evento dal titolo “L’irriverente Tina: musa e seduttrice, fotografa e rivoluzionaria” la nuova edizione dell'"Aperitivo con l'arte” a cura dell'Associazione Culturale Adelinquere, in una nuova forma itinerante; battezzata “I sentieri dell'Aperitivo con l'arte” toccherà tutta la regione. L’Aperitivo con l’Arte dedicherà la prossima serata all'attrice, modella e fotografa Tina Modotti, musa e seduttrice. La storia e l'arte di Tina saranno rivissute nelle parole di Francesca Martinelli e Massimo Tommasini e nella vibrante musica di Amir Karalic alla chitarra. Regia Massimo Tommasini. Lo spettacolo sarà preceduto da una passeggiata nel bosco, dove si potrà assistere a una performance artistica della ballerina finlandese Emilia Kumpulainen e della violoncellista Clara Di Giusto. A conclusione, una degustazione di vini della Cantina RoncSoreli. Si tornerà ancora a Cividale del Friuli (UD) con l'appuntamento di chiusura del ciclo, “Soy Frida Kahlo” che verrà proposto presumibilmente a settembre (in data da stabilire). Il Ciclo itinerante propone, come nella tradizione del format culturale ideato nel 2017 da Massimo Tommasini con lo scopo di presentarla al pubblico, la storia di alcuni artisti del XX secolo (scrittori, musicisti, pittori, cantanti, attori, registi, fotografi, ballerini) raccontata con il contributo di giornalisti, attori, critici, musicisti fotografi e storici dell’arte. Saranno 10 gli spettacoli dedicati ad altrettanti grandi artisti che hanno caratterizzato il ‘900, proposti in luoghi suggestivi e talvolta poco conosciuti della regione: dalla Val Rosandra al Carso triestino, da Draga Sant'Elia e il Monte Stena a La Subida e Bosco Romagno, dal Monte Quarin alla Grotta Nera, dal Parco storico dei Bastioni a Palmanova all'ex Convento di San Francesco fino a San Dorligo della Valle, da Pordenone a Cormons a Cividale a Grado. "L'obiettivo - spiega l'ideatore e regista degli spettacoli, Massimo Tommasini - è quello di promuovere la cultura: ogni appuntamento offre infatti l’occasione di conoscere un artista celebre, raccontato nella sua personalità pubblica e attraverso le sue opere, ma anche negli aspetti più intimi della sua vita. Lo stile colloquiale (un dialogo a due arricchito da immagini e video montati ad hoc e dalla colonna sonora suonata dal vivo), in un incastro predisposto nei minimi dettagli, emoziona il pubblico, facendolo entrare in empatia con il personaggio trattato, per comprenderne i momenti di gloria quanto quelli di sofferenza, comuni a ogni essere umano. La visita guidata e la degustazione finale con sommelier rappresentano un ulteriore momento di conoscenza". La grande novità di questa edizione è rappresentata dallo svolgimento di una sessione di trekking o da alcune visite guidate (prima di ogni spettacolo) alla scoperta di siti incantevoli del Friuli Venezia Giulia. Ciascun sentiero prevede un percorso di circa 6-7 km con una sosta in un punto panoramico in cui un giovane musicista o danzatore, a seconda del soggetto proposto, interverrà con una propria esibizione a tema. E, come suggerisce il titolo del ciclo di appuntamenti dove il sapere incontra il sapore dei prodotti locali, al termine di ogni spettacolo avrà luogo una degustazione di vini del territorio, introdotti dalla spiegazione di un sommelier. E' attivo anche un nuovo sito internet, www.aperitivoconlarte.it, oltre alla pagina fb https://www.facebook.com/aperitivoconlarte/ dove rimanere aggiornati su tutti gli appuntamenti e le proposte de l'“Aperitivo con l’Arte”. Nuovo di zecca pure il manifesto 2022, realizzato da Lelio Bonaccorso Art e che quest'anno ha visto la scelta dello sfondo ricadere sul Belvedere di Cividale del Friuli e, naturalmente, gli amati personaggi al centro degli incontri. Ad accompagnare il pubblico nel corso della stagione saranno le storie e i volti di Lucio Dalla, David Bowie, Marilyn Monroe, Frida Kahlo, Banksy, Gustav Klimt, Woody Allen, Marguerite Duras, Tina Modotti e Charlie Chaplin. La ricca stagione a cura dell’Associazione Culturale Adelinquere proseguirà il 29 maggio con “Provaci ancora Woody” a Cormons (GO) il 12 giugno, “Banksy e la Street Art” a Basovizza (TS) il 18 giugno, “Charlie Chaplin, storia di un vagabondo che parlò al mondo” a San Dorligo della Valle (TS) il 15 luglio “Rebel Rebel: David Bowie” a Pordenone (PN) il 22 luglio e infine la “Storia di Gustav Klimt e dell’Adele rubata” a Grado (GO) il 20 agosto. A chiudere il ciclo sarà infine “Soy Frida Kahlo” a Cividale del Friuli (UD) presumibilmente a settembre (data da stabilire). La regia di ogni spettacolo è curata da Massimo Tommasini. Evento promosso dall’ Associazione Culturale Adelinquere con il sostegno dalla Regione FVG in collaborazione con la Cantina RoncSoreli e l’O.N.A.V di Gorizia. La rassegna, promossa dall’ Associazione Culturale Adelinquere, gode del sostegno della Regione Autonoma FVG – Cultura. Programma, orari e costi su: www.aperitivoconlarte.it