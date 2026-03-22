Legambiente Gorizia: Passeggiata Storico Naturalistica Transfrontaliera il 27 Marzo

Il prossimo 27 marzo vi porteremo a visitare due siti a cavallo del confine in cui toccare con mano la consistenza del paesaggio che ha reso così originale l’area goriziana e la caratterizza tuttora. Parco Basaglia (ex ospedale psichiatrico provinciale) e bosco Panovec sono due aree verdi con origini e funzioni completamente diverse che parlano dei giardini di fine 800/ inizi 900 dove dominava l’artificio del verde ornamentale e di boschi che premevano alle porte della città, usati e tutelati dal governo asburgico. In ambedue la mano umana e quella della natura hanno però lavorato in sinergia in tempi diversi e con esiti anche inaspettati.

Osservare lo stato e l’evoluzione della biodiversità è infatti l’obiettivo principale di “Quadri di natura senza confini” il progetto di divulgazione scientifica con cui quest’anno si conclude, grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, un itinerario di educazione ambientale triennale iniziato nel 2023 proprio nel parco Basaglia, grazie anche alle sue spettacolari orchidee spontanee. Un ragionamento Legambiente Friuli Venezia Giulia APS | Via Brigata Re 29 – 33100 – Udine www.legambientefvg.it / T. +39 391 135 0319 che viene allargato, con il contributo di partner scientifici e istituzionali, alle caratteristiche di un’area di frontiera naturale in cui per motivi fisico – climatici sì incontrano da millenni areali di flora e fauna mediterranea, alpina, illirica e insubrica in un gioco di apporti e sottrazioni che affascinò gli studiosi fin dal XVIII secolo.

Guidati da Sonia Kucler nel parco Basaglia e da Pierpaolo Merluzzi nel bosco Panovec andremo a cercare connessioni e trasformazioni del territorio tra storia, ecologia e botanica.

I partner del progetto: Istituto agrario Brignoli, Università degli studi di Udine, Comune di Gorizia e Comunità Terapeutica La Tempesta.

L’escursione si svolgerà in collaborazione con Il Servizio Forestale della Slovenia (Zavod za gozdove Slovenije – ZGS).

Si partirà alle 8.30 dal parco Basaglia dove faremo una rapida ricognizione dei recenti lavori di “rigenerazione urbana” che hanno dato nuovo aspetto all’area del giardino storico di inizi ‘900 ed hanno in parte modificato la consistenza del suo patrimonio arboreo e la struttura paesaggistica che si era andata costruendo negli ultimi cinquant’anni.

Ci si sposterà poi con mezzi propri a Nova Gorica per raggiungere il Bosco del Panovec dall’ingresso presso la casa forestale di Valdirose/Rožna Dolina (Vipavska cesta 57, Nova Gorica) dove con il naturalista Pierpaolo Merluzzi osserveremo le varie tipologie forestali ospitate improntate ad una marcata naturalità e gli estesi rimboschimenti del passato. Durante la visita si parlerà di ecologia forestale in generale, del legno morto, di tipi forestali, delle specie arboree, della gestione boschiva attuale e passata.

Conclusione dell’escursione alle ore 13.00 circa con il rientro alla casa forestale. Escursione consigliata a chi vuole conoscere, senza fretta, ambienti ancora vitali Legambiente Friuli Venezia Giulia APS | Via Brigata Re 29 – 33100 – Udine www.legambientefvg.it / T. +39 391 135 0319 dentro la conurbazione traendo informazioni su consistenza e futuro della biodiversità transfrontaliera.