Legno arredo: Liva (Pd), piena solidarietà a lavoratori

“Piena solidarietà e appoggio ai sindacati e ai lavoratori del legno che il 21 aprile sciopereranno per il rinnovo del loro contratto. La questione del recupero del valore dei salari erosi dall’inflazione e più in generale dei redditi da lavoro troppo bassi dev’essere posta con la massima energia. Il Pd è sul fronte del lavoro, dell’occupazione e di una ripresa economica in cui i lavoratori siano coinvolti e partecipi. Auspichiamo che le giuste rivendicazioni sindacali di un settore forte e orientato all’esportazione possano trovare rapida composizione, anche con gli opportuni interventi del Governo”. Lo dichiara il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, all’annuncio dello sciopero proclamato per domani nel settore del legno arredo, per la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale.

“La tenuta e ripresa di un settore importante per l’economia anche regionale non può prescindere dalla professionalità e dai valori estetici espressi dalle sue maestranze, che – puntualizza Liva – vanno valorizzate e non spremute”.

Per il segretario regionale del “aumentare la capacità di spesa dei ceti impoveriti e a rischio dovrebbe essere una delle priorità di chi oggi governa, anche nella destinazione delle risorse disponibili. È sbagliato finanziare condoni e creare nuove sperequazioni fiscali fra lavoratori a parità di reddito”.