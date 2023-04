Spumanti Fvg ecco vincitori: domani premiati a Casarsa

A Casarsa si premiano i migliori spumanti regionali del 2023 grazie a Filari di Bolle, la Selezione degli Spumanti del Friuli Venezia Giulia. Durante la cerimonia di inaugurazione ufficiale della Sagra del Vino – in programma venerdì 21 aprile alle 17 nella sala consiliare del Palazzo municipale Burovich de Zmajevich alla presenta delle autorità – le cantine saranno premiate con una pregevole foto del maestro Elio Ciol incorniciata dal laboratorio Il Glifo di Vincenza Crimi i vincitori di Filari di Bolle, giunto alla sua nona edizione.

LE CATEGORIE

Sono sono stati 80 i vini provenienti da tutta la regione che hanno partecipato alla nona edizione di Filari di Bolle e valutati dalla Giuria di qualità. La Selezione decreta ogni anno le migliori “bollicine” regionali con l’obiettivo di valorizzare la qualità e l’eleganza di prodotti che suscitano sempre maggiore interesse sui mercati nazionali ed esteri, dove la richiesta di spumanti Made in FVG continua ad aumentare. Dopo l’esordio dello scorso anno, confermato anche in questa edizione l’allargamento a 5 categorie principali in gara. Alle 4 categorie delle precedenti edizioni, ovvero Metodo Charmat Prosecco Doc, Metodo Charmat Spumante Monovarietale dedicata alla Ribolla gialla, Metodo Charmat e Metodo Classico, confermata la categoria dedicata al Prosecco Doc Rosè, la grande novità della spumantistica regionale degli ultimi anni che sta riscuotendo grande successo tra i winelover. Inoltre Riconoscimento Miglior etichetta e Packaging.

I VINCITORI

Per il Metodo Charmat Prosecco Doc sarà premiato lo spumante della cantina Pitars – Prosecco Doc Extra Dry.