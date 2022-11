Legno Servizi: “Il mio bosco a scuola” al Museo Gortani di Tomezzo incontro docenti con l’autore di “il mio bosco è di tutti”

Non bastava una sola giornata dedicata: Legno Servizi – Forestry Cluster Fvg ha organizzato un’intera “Settimana dell’albero” per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di una materia prima amica dell’ambiente, il legno, e di una foresta che sia sana e fruibile. Dopo Cervignano e Trieste, sabato 26 novembre il progetto promosso da Legno Servizi “Il mio bosco a scuola”, ispirato al libro di Luigi Torreggiani “Il mio bosco è di tutti”, farà tappa a Tolmezzo. L’incontro formativo si terrà alle ore 16, nella sala Conferenze del Museo Carnico delle arti popolari Michele Gortani di Tolmezzo. Parteciperanno l’autore del libro Torreggiani, i docenti Elisa Candussio, Michele Cucchiaro, Claudio De Michielis, Marco Ragonese, Claudio Stocco, Cristiina Ugoletti. Riservato ai docenti di scuole medie e superiori, l’evento prevede la proposta di apposite schede didattiche per trattare in classe la tematica della gestione sostenibile delle foreste, nel contesto più ampio del riscaldamento globale. Legno Servizi ha acquistato 100 copie per le biblioteche delle scuole secondarie di primo grado del FVG, ma grazie a una donazione di altre 200 copie si punta a fornire tutte le biblioteche scolastiche delle scuole medie della regione. “Siamo in prima linea assieme gli altri operatori per far comprendere l’importanza di una gestione attiva del bosco – afferma il presidente di Legno Servizi-Forestry Cluster Fvg, Carlo Piemonte -, che rappresenta una risorsa preziosa in particolare per tutto il territorio montano”.