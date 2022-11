Regionali: Pd Fvg-Unione slovena, condivisi obiettivi

“Un incontro positivo, sulla scia del dialogo sviluppato prima delle elezioni politiche. Abbiamo condiviso principi e obiettivi alla luce di una collaborazione in Consiglio regionale e sul territorio. Abbiamo chiara l’importanza delle prossime elezioni regionali e la priorità di mantenere salda la difesa di valori democratici. Lavoreremo ancora approfondendo punti oggi non affrontati in modo da giungere in tempi brevi a una nuova verifica”. Lo dichiarano in una nota congiunta i segretari regionali del Pd Fvg Renzo Liva e dell’Unione slovena-Slovenska skupnost Igor Gabrovec, al termine di un incontro tenutosi a Trieste, cui hanno partecipato il presidente regionale Ssk Peter Mocnik, il consigliere regionale Marko Pisani (Pd-Ssk) e il coordinatore della segreteria regionale Pd Salvatore Spitaleri.