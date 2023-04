Lettera a FriuliSera dell’ex coordinatore cittadino di Forza Italia Stefano Cecotti a seguito delle elezioni comunali di Udine

Era il 31 gennaio 2021 (politicamente parlando preistoria rispetto ad oggi) quando sentii il dovere morale di lanciare un appello affinché, da parte di chi stava governando la città, ci fosse una svolta a 360 gradi.

Le parole che usai all’epoca furono “senza un forte e sostanziale cambio di passo, non credo sarà riconfermata la nostra fiducia alle prossime elezioni”. Valide ieri, valide a maggior ragione oggi.

Da tempo ormai mi sono allontanato dalla politica attiva in Forza Italia (di cui sono stato coordinatore cittadino) e avendo constatato il fallimento udinese di FI e del centro destra incapace di essere una vera forza culturale e politica capace di lasciare un’impronta innovativa per Udine, spero che queste riflessioni mi vengano concesse, portando sul piatto dell’analisi politica cittadina una voce ulteriore.

L’amministrazione Fontanini è stata un fallimento. E’ da quasi cinque anni che lo sto dicendo, ora lo hanno certificato gli elettori… e fa male!

Sono mancate tante cose: una classe dirigente anche di giovani, programmi e persone validi (lasciatemi una menzione a parte per il vice sindaco Loris Michelini che ha dedicato anima e corpo per questa città), tanta comunicazione efficace!. Riassumendo, quello che ho cercato di fare da coordinatore cittadino fino a quando me lo hanno permesso di fare è stato di rilanciare il ruolo di Udine e avvisare che la strada che avevano scelto chi stava amministrando la città era completamente sbagliata. Chissà se il centro destra udinese riuscirà a compiere una seria autocritica, non ne sono sicuro.

In questa campagna elettorale, complimenti per il risultato ottenuto a Stefano Salmè e alla sua squadra per aver dato voce a chi è rimasto inascoltato e deluso.

I più sinceri complimenti li rivolgo però al neo sindaco Alberto Felice De Toni e alla sua squadra, nella speranza che riescano a rappresentare per il bene di Udine tutte quelle istanze e tutti quei bisogni rimasti inascoltati da parte dell’amministrazione appena uscita sconfitta. La speranza più grande è che l’amministrazione De Toni riesca a cambiare rotta rispetto alla squadra Fontanini, abbandonando quindi il perenne barcamenarsi, la mancanza di visione e di strategia di lungo periodo. In bocca al lupo happy sindic.

Ringrazio e saluto,

Stefano Cecotti