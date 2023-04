Torna l’enoteca con degustazioni guidate chioschi con sapori e altre delizie alla sagra del vino di Casarsa 

La Sagra del Vino di Casarsa della Delizia taglia il traguardo delle 75 edizioni: la tradizionale festa di primavera, dedicata alle eccellenze dell’enogastronomia e del territorio locale, si terrà dal 21 aprile al 2 maggio 2023. Tra le novità di questa edizione il ritorno dell’enoteca nell’area centrale di piazza Italia – via XXIV maggio oltre ai confermatissimi chioschi.

ENOTECA Gestita dagli Amatori Casarsa insieme alla Pro Loco, l’enoteca della Sagra del Vino, chiamata Amateca, nell’isola centrale di piazza Italia – via XXIV maggio proporrà un’ampia gamma di vini fermi e spumanti, birra artigianale e un’accurata selezione di salumi, formaggi e prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia. Ci saranno anche i vini delle altre Città del Vino regionali, a partire da quelli di Duino Aurisina-Devin Nabrežina, che nel 2022 ha valorizzato le eccellenze regionali quale Città Italiana del Vino. L’Amateca ospiterà anche il training Filari di Bolle con Mauro Rusalem a cura di AIS FVG domenica 23 aprile alle 11 (su iscrizione). Martedì 25 aprile alle 11 sempre su iscrizione Conoscere le birre artigianali tra tradizione e modernità con Alessandro Pareschi, a cura di AIS FVG. Domenica 30 aprile sempre su iscrizione Training Filari di Bolle con i sommelier della sezione Onav di Pordenone alle 11.

CHIOSCHI Confermati gli storici chioschi delle associazioni Polisportiva Basket, Vecchie glorie, Il Disegno, Sas, Amatori: ricchi i menù con piatti tradizionali dalla carne alla griglia agli gnocchi e al frico (solo per citarne alcuni) e proposte di vini locali e birre. Inoltre ci saranno delle serate a tema da non perdere. Con il ricavato dei chioschi i sodalizi autofinanziano le loro attività a favore della comunità nel corso dell’anno. Inoltre in piazza Cavour il chiosco de La Rossa pezzata, razza bovina tipica friulana e in piazza Italia le specialità pugliesi di Saporè. Giovedì 20 aprile invece alle 20 all’osteria Friûl “Note di gusto enogastronomiche” serata a sostegno dell’associazione ricreativa Corale Casarsese (cena degustazione). Altra serata simile il 27 aprile dedicata ai vini rossi.

SHOW COOKING E DEGUSTAZIONI Inoltre proposte dei pubblici esercizi locali Zeb cafè, Agli amici, Posta, Manù e Punto d’Ombra con saporiti abbinamenti di cibo e vini (oltre a musica) nonché lo show cooking vegetariano Mediterraneità di Coop Casarsa il 24 aprile alle 17.30 nell’area centrale con chef Davide Larise, formatosi in noti ristoranti stellati.

ORGANIZZATORI, PARTNER E SPONSOR. La Sagra del Vino è organizzata da Città di Casarsa della Delizia e Pro Casarsa della Delizia insieme con La Delizia Viticoltori Friulani. Gli organizzatori ringraziano Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia, Camera di Commercio di Pordenone Udine, Confcooperative Pordenone, Friulovest Banca, Coop Casarsa, Associazione nazionale Città del Vino – Coordinamento FVG, Fondazione Friuli, PromoTurismoFvg, Ambiente Servizi, Servizio civile universale. La Sagra del Vino gode del riconoscimento nazionale di Sagra di Qualità dell’Unpli e di Ecofesta per la sua attenzione all’ambiente.