Salute Fvg. Conficoni (Pd): irrisolti nomadismo sanitario e liste attesa

“Nonostante le forti problematiche rilevate nel sistema sanitario pubblico e le appesantite necessità di cure per molti cittadini, le liste d’attesa e l’erogazione dei servizi di prossimità non solo continuano a rimanere senza risposta, ma si stanno aggravando a causa di un sistema caotico e malgovernato”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd), facendo seguito “ad alcune segnalazioni di cittadini che si sono rivolti al sistema sanitario regionale” e aggiungendo anche che “i cittadini sono sballottati, spesso costretti a odissee tra numerose telefonate e ridotti molte volte a vagare per il territorio per avere i servizi. Un nomadismo sanitario che in alcuni casi, a conti fatti, diventa più oneroso rispetto al pagarsi di tasca propria le cure necessarie”.

“Per un’ecografia al ginocchio richiesta da un utente dell’area del Pordenonese – racconta l’esponente dem – è stato dato il primo appuntamento il 18 settembre a Trieste, ma con il suggerimento di chiamare la Radiologia di Maniago per tentare di accelerare i tempi. Peccato che il reparto della cittadina pedemontana, nonostante si veda dirottare svariate telefonate del genere, da mesi tratti solo le urgenze. Comunicando poi la problematica al Cup affinché venga risolta, il cittadino si è sentito rispondere che non è compito della struttura ricevere segnalazioni, rimandando a un’altra telefonata, questa volta all’Urp”.

“Il sistema è evidentemente scoordinato – conclude Conficoni – e gli operatori, abbandonati a sé stessi, non sono in grado di corrispondere alle aspettative dei cittadini”.