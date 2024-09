Lettera al sindaco di Udine sulle nomine nelle partecipate da parte di CooperAzione aps

Lettera al sindaco di Udine da parte CooperAzione aps (associazione di promozione sociale gruppo Socialista di Urbanistica).

Caro sig. Sindaco,

il nostro gruppo formatosi in memoria del compagno architetto Amerigo Cherici, è tuo elettore e si è consultato per valutare le tue decisioni come riportate dalla stampa. Da ciò queste le nostre considerazioni: Una nomina in una patecipata è conseguenza di una prospettiva di azioni operative pensate in sede prelettorale e perciò il/la nominato/a è in sintonia con una visione di gestione della partecipata. E’ quindi giustamente indifferente la posizione ideale o ideologica del/della nominata/o ma indispensabile sapienza e conoscenza del compito e condivisione con il nominante (il Comune) del programma da attuare. quindi caro Sindaco il tuo ragionamento sulle minoranze da nominare qua e là nelle partecipate è ampiamente sbagliato.