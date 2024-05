Liguori – Capozzi: “Risolvere problema gestione rifiuti da manutenzione del verde in Friuli”

“Riceviamo sempre più spesso segnalazioni sulle problematiche che stanno emergendo rispetto alle difficoltà manifestate da alcuni operatori che si occupano delle manutenzioni del verde pubblico e privato inerenti al conferimento dei rifiuti che vengono raccolti dopo i loro interventi”. A rendere note le difficoltà di centinaia di imprese sono le consigliere regionali Simona Liguori (Patto per l’autonomia-Civica Fvg) e Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle).

“Stiamo monitorando la situazione e sappiamo che il Governo nella bozza circolata del Disegno di Legge Semplificazioni sta cercando di equiparare questi rifiuti a quelli urbani agevolando così il conferimento negli impianti provinciali. Ciò che i gestori raccolgono direttamente dai privati non viene classificato come i rifiuti prodotti se lo stesso lavoro di manutenzione del verde viene affidati ai professionisti: in questo caso si parla di rifiuti speciali. Benchè il prodotto sia lo stesso la diversa classifica rischia di far aumentare i costi e rendere complicata la gestione degli stessi”.

“In tutta Italia problematiche simili si riscontrano solo in poche province, evidentemente si sono trovate soluzioni anche senza l’intervento del Governo. Una norma introdotta per favorire i cittadini, per colpa di una gestione fuori controllo e spesso in mano agli impianti privati, rischia di rivolgersi contro la popolazione e alle imprese. E’ per questo che chiediamo interventi immediati, così come ci chiediamo che fine abbia fatto il nuovo impianto di Udine che doveva entrare in funzione lo scorso autunno e che avrebbe la capacità di trattare 12 mila e 500 tonnellate di rifiuto verde. Forse son proprio i ritardi di questo impianto a creare i maggiori problemi agli operatori”