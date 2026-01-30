Liguori (Civica Fvg sul Piano Oncologico regionale: “Rischio concreto di impoverimento per Latisana e gli ospedali periferici” Galasso (Latus Anniae): “Si svuotano i presìdi pubblici a vantaggio del privato”
“La presa di posizione della civica Latus Anniae mette in luce un rischio reale: il Piano Oncologico Regionale, così come impostato, può avere conseguenze pesanti sull’ospedale di Latisana e, più in generale, sui presìdi ospedalieri periferici che negli anni hanno costruito professionalità ed expertise fondamentali per i territori”.
Lo dichiara la consigliera regionale di CIVICA FVG, Simona Liguori, sottolineando come “sia concreto il rischio che negli ospedali spoke si verifichi un progressivo allontanamento di professionisti e uno svuotamento di funzioni essenziali”.
“Il caso di Latisana – aggiunge Liguori – dimostra come questi effetti possano colpire strutture che svolgono un ruolo decisivo per un vasto territorio regionale. È necessario aprire un confronto costruttivo con enti locali e comunità professionali, prima che si producano conseguenze difficilmente reversibili sulla sanità pubblica”.
Sulla stessa linea Gianluca Galasso, esponente della civica Latus Anniae: “È evidente che questa riorganizzazione della rete oncologica rischi di fagocitare le specialità periferiche, svuotando progressivamente le strutture ospedaliere. Così facendo, i presìdi pubblici diventano terreno di conquista per gli appetiti della sanità privata”.