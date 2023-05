Liguori in replica a Fedriga: “La riduzione delle liste d’attesa in sanità deve essere obiettivo prioritario”

La consigliera regionale del gruppo Patto – Civica Simona Liguori è intervenuta oggi in Consiglio regionale a Trieste, nell’ambito del dibattito in replica alle dichiarazioni programmatiche del Presidente Massimiliano Fedriga. “Tanti sono i problemi ancora irrisolti della sanità regionale – ha spiegato Liguori – a partire dalla demotivazione e l’allontanamento volontario dei professionisti dai reparti ospedalieri e dalla Sanità pubblica, tanto che i medici che si dimettono supereranno quelli che vanno in pensione: carenze di organici che costringono chi rimane a turni massacranti”. Liguori ha poi puntato l’attenzione sulle difficoltà dei medici di medicina generale, delle guardie mediche e della Sanità territoriale, per poi indicare quello che dovrebbe essere l’obiettivo prioritario della nuova giunta: “ Affrontare e risolvere – ha detto Liguori – il fenomeno delle liste d’attesa infinite che generano ansia e preoccupazione nei cittadini. Una vera e propria emergenza, perché le liste d’attesa così lunghe bloccano gli utenti e la salute corre via”. Liguori ha poi citato la questione ancora aperta della situazione in cui versano i piccoli ospedali della nostra regione: “Un tempo erano grandi risorse per i territori – ha detto – e noi li riteniamo fondamentali per togliere la enorme pressione su gli ospedali hub ad alta specialità di Udine, Pordenone, Trieste. Non mancherà la collaborazione da parte nostra – ha concluso la consigliera civica – per far sì che il diritto alla salute di chi vive nella nostra Regione sia pienamente garantito, così come il diritto dei tanti professionisti della sanità, che dobbiamo coinvolgere per essere al nostro fianco”.