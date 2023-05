Programma Fedriga 23-28: Celotti (Pd), nulla su famiglie in povertà

“Nella relazione programmatica del presidente Fedriga non una parola sulla povertà. Eppure le famiglie in condizione di povertà in Fvg sono l’8,5%, un dato in aumento che richiede l’attenzione della Giunta regionale”. E’ uno dei punti sottolineati oggi a Trieste dalla consigliera regionale Manuela Celotti (Pd), che è intervenuta nella discussione in Aula sul programma di governo presentato dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. “Una regione civile – ha spiegato la consigliera dem – deve essere in grado di affrontare i bisogni delle famiglie di oggi, con particolare attenzione a quelle più fragili, definendo e proponendo politiche che valorizzino l’apporto del Terzo settore e il lavoro di comunità”. “Servono politiche mirate di supporto alle persone in povertà e alle persone fragili – ha precisato Celotti – anche potenziando misure esistenti come ‘Dote famiglia’, che non prevede alcuna distinzione nell’ammontare del contributo in base alle fasce di Isee”. Celotti ha anche lamentato anche il silenzio del presidente sui Comuni come se non fossero il perno del sistema istituzionale e gli enti più vicini ai cittadini” e ha evidenziato le problematiche della sanità.