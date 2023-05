Voto contrario di Open Sinistra Fvg alla relazione programmatica di Fedriga

“La relazione programmatica del Presidente Fedriga è debolissima e ha ricevuto il voto contrario di Open Sinistra FVG. Il Presidente non riconosce la grave situazione della Sanità, ma si impegna a potenziare il ruolo della sanità privata. Così sembra di non conoscere che il privato ha come scopo il profitto e non la “cura” che abbiamo imparato durante la pandemia è ciò che è mancato. Il Presidente si è di nuovo vantato degli accordi con alcune multinazionali del farmaco, ma non le ha precisate. Il Presidente si è vantato del PIL regionale, e soprattutto dell’export pro-capite ma ha trascurato di dire che tali risultati sono dovuti alla cantieristica di Monfalcone, che si regge su lavoratori immigrati. Lavoratori a cui proprio la Lega non vuole assicurare il diritto ai ricongiungimenti familiari, tanto bassi sono i loro redditi. Per 5 anni ho cercato di spiegare che non basta ragionare sui valori in media perché le disparità stanno crescendo nella nostra regione. Nella nostra regione c’è una tra la percentuali più alte nell’Italia del Nord di povertà relativa. La relazione del Presidente infine manca di una chiara strategia industriale e ambientale, e ancora non chiarisce la posizione della Regione sull’acciaieria in laguna. Infine riteniamo molto grave la decisione di regionalizzare l’Ufficio scolastico regionale. Questa Giunta ha una storia di chiusura, non dimentichiamo le norme addirittura anticostituzionali di condizionare i servizi sociali agli anni di residenza. Incominciare a regionalizzare la scuola può avere conseguenze molto nefaste per le generazioni future. Esattamente come non affrontare il tema dei cambiamenti climatici.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.