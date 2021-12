L’inverno e i fumetti d’alta quota by Associazione Promozione Sociale Màcheri

L' A.P.S. Màcheri ha scelto di essere presente ad Andreis perché è convinta che il fumetto sia un mondo di emozioni ancora da narrare e con tante cose da scoprire. Un mondo che esiste e vive in simbiosi con la magia della montagna, di chi la rispetta, di chi vuole conoscerla nella sua identità. Il fumetto e la montagna sono un intreccio di relazioni particolarissimo, linee in movimento che si muovono in orizzontale e verticale, costruendo volta per volta una gabbia di lettura unica dove i racconti si organizzano, divengono, tra nuvole e inchiostri.

A tratti decisi, con linee sfumate, tra bianchi e neri e colori unici, le persone raccontano, gli occhi leggono di mondi meravigliosi, le mani sfogliano in un contesto da favola, unico, come unica è la magia del fumetto.

Riprendiamo i nostri incontri annuali con gli autori e con il pubblico, proviamo nel rispetto delle limitazioni esistenti, a far incrociare storie, dopo la pausa delle narrazioni on line dello corso anno, recuperiamo il momento dal vivo, di persona e lo facciamo introducendo una formula nuova. Prima di tutto la collaborazione con le realtà del territorio, ci siamo abituati e ci teniamo, e quest'anno incrociamo il cammino dell'ARCI di Montereale Valcellina.

La seconda novità e il tentativo di proporre un tre giorni di incontri con diversi autori e diversi modi di raccontare a fumetti.

Fumetti d'alta quota è un ciclo di incontri che proverà a incrociare il mondo del fumetto a partire dall'ironia passando attraverso un modo diverso di rendere omaggio ad un grande della letteratura, rieleggendo, grazie alla complessità della graphic novel, una rivoluzione sociale e concludendo con un sorriso.

Ci accompagneranno in questi appuntamenti dei professionisti della nona arte quali Marcello Toninelli, Marco Tonus, Davide Benvenuto e Armando Miron Polacco. Tutti gli eventi sono realizzati in collaborazione con il Comune di Andreis e Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Visto la capienza limitata della sala, chi desiderasse partecipare agli incontri è pregato di prenotarsi a: associazionemacheri@gmail.com, gli ingressi sono consentiti su presentazione di green pass.

La mostra su Dante sarà visitabile nei giorni festivi dal 11 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 negli orari di apertura dell'archivio.

“Fumetti d'alta quota” 2021

Programma

10 dicembre 2021, ore 18,30

Circolo Menocchio Montereale Valcellina

Circolo ARCI Tina Merlin Montereale e APS Màcheri , presentano: SmemoPravda, agenda quinquennale con le migliori matite e penne rivoluzionarie del Bel Paese.

Con Marco Tonus , appunti di Vincenzo Bottecchia, vicepresidente APS Màcheri

11 dicembre 2021, ore 18.00

Centro Visite Parco delle Dolomiti Friulane

Dante in mont, con Marcello Toninelli inaugurazione mostra del lavoro satirico di Toninelli su Dante, incontro con l'autore.

Durante la serata sarà consegnata la tessera onoraria 2021

12 dicembre 2021 ore 10.30

Centro Visite Parco delle Dolomiti Friulane

Basaglia il dottore dei matti, presentazione della graphic novel di Andrea Laprovitera e Armando “Miron” Polacco ed. Becco giallo, alla presenza di Miron,

12 dicembre 2021 Centro Visite Parco delle Dolomiti Friulane ore 17.00

Mataran presenta: 50 cose da non fare in Friuli, incontro spettacolo con Marco Tonus e David Benvenuto

Smemopravda

La satira, pensiamo di conoscerla, ci appare sullo schermo, la incrociamo per strada, la leggiamo a volte tra le righe a volte arriva contromano come un tir su una pista forestale. La satira è donna? E' reale o la realtà irride la satira? Ne parleremo con Marco Tonus pluripremiato ideatore di alcune delle più belle esperienze legate al mondo dell'ironia.

Dante, la Divina Commedia a fumetti

Marcello Toninelli ha trasformato la sua narrazione di Dante e della Divina Commedia in una iconica parodia a fumetti, del testo di Dante Alighieri, narrando vizi e virtù(?) della società italiana. In questo anno colmo di festeggiamenti per i 700 anni dalla morte del sommo poeta, Màcheri propone un percorso di chiusura di questo anniversario attraverso una mostra delle strisce pubblicate in questi anni e con l'incontro con L'autore. Un'occasione per fare il punto sul mondo del fumetto e di come la letteratura possa essere apprezzata anche in altre forme.

Basaglia il dottore dei matti.

Ci sono momenti di storia contemporanea, ci sono eventi dell'attualità, che, attraverso la narrazione a fumetti, trovano un pubblico di estimatori diversi. La divulgazione attraverso esperienze come questa graphic novel, permetto a distanza di anni di rileggere attraverso lo sguardo di giovani artisti, momenti di trasformazione epocali della società italiana dimenticati nell'abitudine.

Stai al tuo posto, era il titolo di un lavoro del grande mastro Quino. Il collegamento tra la figura di questo autore e la serata “50 cose da non fare in Friuli” che ci proporranno Marco Tonus e David Benvenuto, eminenze grigie dell'esperienza di Mataran, è ancora una volta il mondo dell'ironia e della satira. Chiuderemo con loro una tre gironi dedicata al fumetto, senza pretese di guardare dall'alto il mondo dei comics e quello che vi succede, ma sicuramente con un sorriso.