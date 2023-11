Liste d’attesa, Simona Liguori: “415 giorni per fare una Tac torace”

Liste di attesa. Liguori (Civica FVG) interviene nel dibattito riportando le segnalazioni ricevute: “I cittadini – spiega – ci segnalano sempre maggiori ritardi nell’accesso a visite specialistiche ed esami diagnostici. Emblematici ad esempio i 415 giorni di attesa per fare una Tac torace con priorità D all’Ospedale di Udine che è centro di riferimento per il trattamento dei tumori dell’esofago e del polmone. A tale proposito il personale medico deve essere messo nelle condizioni di prenotare gli esami di questo tipo all’interno del Santa Maria, centralizzando in tale modo il percorso di rivalutazione all’interno dell’ospedale HUB”