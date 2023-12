Lo stato di salute del movimento cooperativo in regione: Legacoop Fvg presenta a Gorizia il bilancio sociale

Un documento dinamico che da un lato misura lo stato di salute del movimento cooperativo, non solo della regione e, dall’altro, sottopone a chi lo sfoglia elementi di criticità e prospettive future. Il Bilancio Sociale 2022 di Legacoop Fvg, come ogni anno, raccoglie numeri e analisi dell’associazione che vede associate le più grandi cooperative della regione con un valore della produzione aggregato in aumento in relazione all’anno precedente. L’appuntamento è per mercoledì 6 dicembre alle 10.00 a Palazzo Lantieri (piazza S. Antonio, 6) a Gorizia. Dopo i saluti istituzionali, numeri e dati del Bilancio Sociale 2022 verranno illustrati da Manuela Daniel di Isfid Prisma con le conclusioni della presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig. «É un momento importante per l’associazione – commenta la presidente –, un’occasione di incontro e confronto, preziosa per rappresentare e rendicontare al nostro interno e all’esterno cosa abbiamo fatto e in quale direzione vogliamo andare. Giovani, sostenibilità, politiche di contrasto alla violenza di genere, aree interne, filiere sono solo alcune delle traiettorie che saranno al centro dell’attività associative. Abbiamo bisogno di azioni concrete per praticare e rilanciare alleanze che partano da noi ed é in questa direzione che dobbiamo continuare a investire e cooperare. Dobbiamo essere consapevoli del nostro valore, orgogliosi di ciò che rappresentiamo, ma dobbiamo anche essere credibili, comprensibili e coerenti. E il bilancio sociale tenta dare una risposta proprio a questi temi».

La tavola rotonda: Go!205, quale eredità per il futuro

Come ormai prassi, la presentazione del Bilancio Sociale di Legacoop Fvg si accompagna a un incontro su temi d’attualità che coinvolgono il mondo cooperativo, ma non solo. Quest’anno, scelta e luogo di presentazione, sono caduti su Go!2025, l’appuntamento che vedrà il capoluogo isontino, insieme con Nova Gorica, capitale europea della cultura. L’evento vuole avviare un confronto sull’eredità che questo grande evento può lasciare, cogliendone la portata generativa non solo per idee e progetti ma anche nel creare una rete di soggetti in grado di sviluppare le iniziative per la Gorizia del futuro.

Alle 11, moderati dallo scrittore e giornalista Andrea Bellavite, a discutere insieme dunque di “Cre-azioni di confine oltre Gorizia 2025, la cooperazione culturale motore di futuro”, saranno il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, la consulente Gect Go, Chiara Isadora Artico, il componente del Consiglio camerale della Cciaa della Venezia Giulia, Gianluca Madriz, la neo presidente di Culturmedia Fvg, Raffaella Tamiozzo, e il presidente della Cooperativa Maja, Igor Komel.

A seguire, dopo un “light lunch” previsto per le 12.30, è in programma alle 13.45 la visita culturale al castello di Gorizia a cura della cooperativa Guarnerio (prenotazione in questo caso necessaria inviando una email all’indirizzo segreteria@fvg.legacoop.it)