Logica matematica e informatica, convegno internazionale dell’Università di Udine

Il Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche (Dmif) dell’Università di Udine ospita, da mercoledì 16 a venerdì 18 giugno, il workshop Equivalences, Numberings, Reducibilities. Parteciperanno virtualmente, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, oltre 40 ricercatori che operano ai confini tra la logica matematica e l’informatica. Gli speaker che hanno confermato la loro presenza sono 12, provenienti da università europee, americane, asiatiche e della Nuova Zelanda. Per partecipare, la registrazione si può effettuare online sul sito del workshop (https://equinumred-8ecm.uniud.it). L’appuntamento è organizzato nell’ambito dell’ottava edizione del Congresso europeo di matematica (www.8ecm.si), dedicato a tutte le aree della matematica e delle sue applicazioni, in programma dal 20 al 26 giugno a Portorose (Slovenia).

«Nel corso del workshop – anticipa Alberto Marcone del Dmif e componente del comitato organizzatore – saranno discussi i più recenti sviluppi nello studio delle relazioni d’equivalenza. Questo campo di ricerca ha diverse radici, che coinvolgono la teoria degli insiemi e la teoria della computabilità ma interagiscono con diverse aree della matematica. Storicamente queste ricerche sono iniziate in Unione Sovietica e in occidente in un’epoca in cui gli studiosi avevano poche occasioni di contatto. Anche al giorno d’oggi le diverse linee di ricerca, sebbene concettualmente vicine, tendono a procedere con poche interazioni. Il workshop ha quindi l’obiettivo di far incontrare tra loro ricercatori provenienti da tutto il mondo per integrare i diversi approcci ed individuare le questioni principali su cui lavorare in futuro».

Gian Luca Foresti, direttore del Dmif, sottolinea «l’importanza, per il Dipartimento e l’Ateneo di Udine, del coinvolgimento in un evento scientifico così rilevante per l’area della matematica a livello internazionale».