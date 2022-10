Lunedì 10 ottobre al Giovanni da Udine la Premiazione dell’economia e dello sviluppo

La Premiazione dell’Economia e dello sviluppo, cerimonia clou della Camera di Commercio Pordenone-Udine, torna con una rinnovata edizione, che andrà in scena sul palco del Teatro Giovanni Da Udine lunedì 10 ottobre alle 17. L’ingresso in sala, su invito, sarà consentito dalle 16.30 e l’evento premierà ben 80 tra imprenditori, lavoratori e personalità che con il loro impegno quotidiano rendono grande il Friuli, anche al di fuori dei confini regionali. Tra i premi, tre saranno le Targhe dell’eccellenza e 10 i Riconoscimenti speciali. Ospite d’onore della manifestazione sarà il presidente di Confcommercio nazionale Carlo Sangalli e le conclusioni spetteranno al presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

«Dopo un anno, il 2020, di sospensione per il diffondersi della pandemia e dopo un ritorno, pur con mascherine e forte distanziamento, a Pordenone nel 2021, torniamo quest’anno con la nostra Premiazione al Giovanni Da Udine in condizioni di relativa “normalità” – commenta il presidente camerale Giovanni Da Pozzo, che interverrà nella prima parte della cerimonia, come di consueto, per fare il punto sull’andamento dell’economia del territorio. «Anche quest’anno – aggiunge il presidente –, le circostanze internazionali in cui ci troviamo sono alquanto sfidanti e siamo di fronte a una stagione invernale che si preannuncia particolarmente complessa per le imprese e per le famiglie. Ci sono priorità e urgenze da affrontare subito, ma dobbiamo anche considerare ci sono stati importanti indicatori economici positivi in quest’anno, di forte ripresa. Dobbiamo agire perciò con rapidità ma anche con lungimiranza, ben consapevoli che le decisioni che prendiamo oggi tracciano la linea per un futuro in cui il cambiamento è la condizione di normalità. Un futuro che viaggia veloce sulle ali di uno sviluppo tecnologico che ci offrirà anche opportunità e conquiste senza precedenti nei prossimi anni. Con questa fiducia – conclude Da Pozzo –, accoglieremo i nostri ospiti alla cerimonia di Premiazione, in cui festeggeremo i nostri tantissimi premiati, che hanno il futuro nello sguardo e nel loro agire quotidiano».