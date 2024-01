Lunedì a Palmanova 1° incontro donne democratiche. Conti: parità, famiglie, scuola / Peratoner: intercettare realtà fuori dal Pd

Lunedì prossimo 22 gennaio a Palmanova (Udine), alle ore 18:30 nella Sala del Consiglio municipale in piazza Grande 1, si terrà il 1° incontro nell’ambito della campagna delle adesioni 2024 alla Conferenza delle Donne democratiche, rete di iscritte e simpatizzanti del Pd che operano in sinergia, dando vita ad iniziative che riguardano il contrasto alla violenza di genere e la promozione delle pari opportunità in ambito economico, politico e sociale. Lo rende noto Anna Paola Peratoner, responsabile regionale Pd per le Pari opportunità, precisando che dopo i saluti della segretaria Pd Fvg Caterina Conti si terranno gli interventi programmati su candidature femminili alle amministrative, ruolo delle donne democratiche nel partito e nei territori, situazione sanitaria regionale. “I nostri temi – spiega la segretaria Conti – sono parità salariale, salvaguardia dei Consultori, rafforzamento delle strutture educative pre-scolari, affiancamento per i giovani in età scolare, un sostegno sostanziale alle famiglie per aiutarle nella presa in carico di congiunti anziani e fragili, oltre naturalmente alla doppia preferenza di genere per il Consiglio regionale”. “Non basta avere una segretaria donna a livello nazionale e una segretaria donna in Regione di cui siamo tutte molte orgogliose ma – aggiunge Peratoner – bisogna saper intercettare le molte realtà che sono fuori del partito e che ugualmente lo rendono più ricco, in termini di persone e di risorse creative”.