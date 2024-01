Valorizzazione del ruolo dell’OSS, operatore socio sanitario. Liguori (Civica Fvg): «Necessario un miglioramento del loro riconoscimento professionale»

Gli Operatori Socio Sanitari (OSS) garantiscono una collaborazione fondamentale agli infermieri e per i servizi essenziali nel settore della sanità e dell’assistenza, ma spesso sono sottovalutati e dimenticati anche in Friuli Venezia Giulia. Per questa ragione la consigliera regionale Simona Liguori del gruppo Patto-CIVICA FVG presenterà una mozione in Consiglio regionale perché la Giunta si attivi affinché venga garantito il riconoscimento e la valorizzazione degli OSS, assicurando condizioni di lavoro adeguate e promuovendo il loro ruolo cruciale nel sistema sanitario, con particolare attenzione alla necessità di un equilibrio tra competenze e responsabilità.

«Nella fase di proposta del prossimo CCNL della sanità pubblica – ha spiegato Liguori – le Regioni, incluso il FVG, dovrebbero proporre un percorso certo per migliorare il riconoscimento professionale degli OSS e adoperarsi perché si attivi una graduatoria concorsuale regionale per consentire alle aziende sanitarie di attingere a risorse qualificate. È inaccettabile quanto segnalato dalla Federazione Oss Migep in una lettera alla III Commissione sanità lo scorso dicembre con cui si testimonia che l’operatore socio sanitario sta assumendo sempre più responsabilità infermieristiche senza un adeguato riconoscimento economico, professionale e giuridico, trasformandosi in un “super oss” senza la minima assicurazione. E questo per i professionisti non è sostenibile».