L’universo femminile nel cinema di Federico Fellini. Prorogata fino al 12 marzo la mostra fotografica organizzata da Cinemazero

Visto il grande successo di pubblico di FEDERICO – IL GRANDE SEDUTTORE: L’universo femminile nel cinema di Federico Fellini, la mostra fotografica organizzata da Cinemazero e dal Comune di Pordenone - Assessorato alla cultura presso la galleria Bertoia di Corso Vittorio Emanuele II, Pordenone, rimarrà aperta fino a venerdì 12 marzo 2021.

"Una proroga richiesta a gran voce per una mostra di grande spessore - afferma l'Assessore alla cultura Pietro Tropeano - che permetterà a tanti pordenonesi di ritagliarsi un momento di serenità e di cultura in un periodo certamente difficile per le nostre quotidianità"

Rimarranno così visibili al pubblico per altre due settimane più di 80 preziose fotografie vintage – custodite dall’archivio di Cinemazero – che raccontano per immagini il rapporto che il regista Fellini aveva con le donne. Il percorso è arricchito da documenti sonori e rarissimi materiali video su Fellini al lavoro, sempre frutto delle ricerche e del lavoro archivistico di Cinemazero.

“Continuano le visite guidate alla mostra.” – afferma Giovanni Lessio, Presidente di Cinemazero “Grazie alla competenza del curatore Andrea Crozzoli e di Riccardo Costantini, responsabile degli archivi di Cinemazero, i visitatori saranno accompagnati in un tour alla scoperta di Federico Fellini.”

Già esauriti i posti disponibili per il 26 febbraio e 5 marzo, mentre rimangono aperte le prenotazioni per il 12 marzo - ultimo giorno di visita alla mostra - con doppio turno, alle 16.00 e alle 17.00.

Per prenotare la visita guidata (massimo 8 persone) è necessario telefonare al numero 0434-392935 dal lunedì al venerdì 9.00-12.00; dal mercoledì al venerdì anche dalle 15.00-17.30, specificando la richiesta.

Sono molte le richieste da fuori regione di poter visitare la mostra, per questo, vista l'attuale impossibilità di spostamento tra le regioni per le restrizioni anti Covid 19, Cinemazero, su iniziativa del Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, insieme al Comune di Pordenone, offrirà on line alcuni video esclusivi di approfondimento che consentiranno di apprezzare - seppur da distanza - l'unicità della mostra e la grandezza artistica di Federico Fellini

FEDERICO – IL GRANDE SEDUTTORE: L’universo femminile nel cinema di Federico Fellini sarà visitabile sempre su prenotazione (anche via mail scrivendo a fellini.pordenone@gmail.com) dal mercoledì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00.