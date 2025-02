M5S Fvg, nota stampa della coordinatrice regionale Elena Danielis sulle amministrative a Pordenone

In queste ultime settimane la campagna elettorale di Pordenone è entrata nel vivo, un agone a cui stavolta il Movimento 5 Stelle non parteciperà. Come già dichiarato in diversi comunicati negli ultimi mesi, non ci sono per noi le condizioni per aderire all’uno o all’altro schieramento. La volontà del gruppo locale, votata a larga maggioranza in assemblea, è quella di non appoggiare nessuna delle forze, civiche o meno, che si sono presentate.

Tuttavia, continuiamo a leggere di grandi simpatie che un esponente locale manifesta pubblicamente per il candidato sindaco Marco Salvador, va quindi nuovamente sottolineato, come fece alcuni giorni fa il Rappresentante del Gruppo Territoriale di Pordenone, Marco Grilli, che queste simpatie sono del tutto personali, non ufficiali né condivise.

Di fronte ad articoli dove si plaude e si approva proposte ed iniziative di altri, per altro incompatibili con i nostri valori e obiettivi, io resto esterrefatta e con me gli attivisti e i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle.

È spiacevole vedere come la posizione di un singolo venga presa a riferimento come se fosse condivisa da tutta la nostra comunità, mi corre l’obbligo di precisare che non è così, con buona pace della “Civica” e dei suoi candidati, i nostri attivisti e simpatizzanti voteranno secondo le loro inclinazioni e preferenze senza alcuna indicazione condivisa dagli organi locali o regionali, nel massimo rispetto delle decisioni prese dal nostro organo deliberativo locale.