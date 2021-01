M5S FVG: “Porto di Trieste è volano di sviluppo per tutta la regione”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Investire sul porto di Trieste significa creare sviluppo e lavoro per tutto il Friuli Venezia Giulia”. Lo sottolineano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, replicando alle polemiche sulle parole del ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, sulle risorse relative al Recovery Fund.

“Quello triestino non è uno scalo di interesse soltanto cittadino, ma è un volano di sviluppo regionale e nazionale – aggiungono i portavoce pentastellati – e il ministro non ha mai sostenuto che debbano essere questi i soli investimenti per lil Friuli Venezia Giulia. Ridurre le dichiarazioni di Patuanelli e gli interventi a favore del porto a una mera battaglia di campanile è un dibattito di basso profilo politico”.

“L'utilizzo delle risorse del Recovery Fund deve avere una strategia di fondo di respiro regionale – concludono i consiglieri M5S -. Invece di polemiche sterili, servono investimenti strategici e lungimiranti mentre abbiamo visto, tra le priorità, opere pensate da oltre quarant’anni che distruggerebbero buona parte del nostro territorio, senza apportare sensibili benefici e reale sviluppo del territorio”.