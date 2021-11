M5S FVG – “Scuola, risolvere conflitti istituzionali prima di ipotesi regionalizzazione”

“Prima ancora di pensare a processi di regionalizzazione della scuola, occorre scongiurare conflitti istituzionale tra Regione e Ufficio scolastico”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Mauro Capozzella, in merito alla mozione sul tema votata oggi in aula. “Ogni processo di questo tipo ha bisogno di un percorso di ascolto e partecipazione, e in questo senso abbiamo richiesto la convocazione della Commissione competente per un’audizione con i portatori di interesse” aggiunge il portavoce M5S. “Urge soprattutto un confronto con l’Ufficio scolastico regionale, nell’ottica di un rapporto con la Regione che in questo momento appare conflittuale, come dimostrato dall’assenza della direttrice Beltrame all’audizione convocata in vista dell’inizio dell’anno scolastico e confermato da alcuni interventi di consiglieri della maggioranza. Frizioni di questo tipo – conclude Capozzella – non fanno certo bene alla nostra scuola, tanto più in una fase così delicata”.