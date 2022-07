M5s Fvg: “Sindacati rilanciano allarme su carenza personale. TPL FVG risponderà mai a Pizzimenti?”

“La presa di posizione dei sindacati sulla carenza di personale e sulle condizioni di lavoro nel trasporto pubblico locale, a Udine come in tutta la regione, conferma l’allarme che avevamo rilanciato, inascoltati, la scorsa settimana”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Cristian Sergo. “Oltre un mese fa l’assessore Pizzimenti aveva chiesto urgentemente informazioni a TPL FVG, ma da quel momento non ci sono stati riscontri dalla società rispetto ai tagli di corse, un’emergenza ripresentatasi con l’aumento dei contagi da Covid degli ultimi giorni e le giuste ferie del personale” rimarca l’esponente pentastellato. “Una situazione diventata insostenibile per gli autisti, costretti secondo i sindacati a turni massacranti e a rinunciare al dovuto riposo feriale, tanto da portare in alcuni casi alle dimissioni per sfuggire a condizioni di lavoro inaccettabili – continua Sergo -. Senza dimenticare gli episodi di aggressione agli stessi lavoratori sugli autobus dovute all’insofferenza di chi fruisce di un servizio non all’altezza di una Regione come la nostra”. “A seguito dell’emergenza sanitaria, il Governo ha stanziato ingenti risorse per le società che erogano i servizi di trasporto pubblico locale: in Friuli Venezia Giulia sono arrivati 20 milioni di euro e altri 15 milioni sono previsti per l’anno in corso – ricorda il consigliere M5S -. Ma che senso hanno questi fondi, giustificati da mancati ricavi e servizi aggiuntivi richiesti durante l’emergenza, se in regione tre società su quattro hanno chiuso i bilanci 2020 in attivo e non intervengono per fare fronte alla carenza di personale? Ricordiamo tutti le dichiarazioni dell’autunno 2020 dell’AD di TPL FVG che non considerava un problema il reperimento degli autisti. Come sia andata a finire lo vediamo tutti ogni giorno”.