M5S FVG: “Sospendere caccia per proteggere fauna sopravvissuta agli incendi”

Il Gruppo del MoVimento 5 Stelle nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia chiede la sospensione della stagione di caccia nelle aree pesantemente colpite dagli incendi degli ultimi giorni. “In questi giorni, abbiamo assistito alla fuga degli animali che sono riusciti a salvarsi dagli incendi e ancora non abbiamo contezza né dei feriti, né dei morti – aggiungono gli esponenti M5S -. La situazione assolutamente anomala ed emergenziale che si è venuta a creare nei boschi del Carso e del Friuli impone in ogni caso una seria riflessione in questo senso”. “Al di là dei numeri ancora da certificare, le fiamme che hanno così duramente colpito la nostra regione – conclude il Gruppo regionale M5S – hanno causato, tra i tanti danni, anche una grave moria di animali, soprattutto dei piccoli. Va quindi protetta in ogni modo possibile la fauna sopravvissuta”.