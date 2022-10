Manovra bis. Moretti-Cosolini (pd): giunta Fedriga compromette qualità leggi

“Mentre c’è chi, come il presidente del Consiglio regionale Zanin, va in giro a raccontare di un Friuli Venezia Giulia da primati in tema di qualità legislativa, nei fatti ci troviamo con manovre, come quella autunnale, nelle quali domina l’improvvisazione. Dove una norma finanziaria entra in Consiglio con numeri che vengono variati e duplicati in corso, in barba al ruolo di legislatore che i consiglieri dovrebbero avere ma poi, nei fatti, non vengono nemmeno messi nelle condizioni di lavorare”. Lo affermano in una nota il capogruppo del Pd nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Diego Moretti, insieme al collega consigliere Roberto Cosolini, commentando il disegno di legge 178 “Misure finanziarie intersettoriali”, presentato dalla Giunta regionale. “Altro che better regulation: qui siamo arrivati a livelli di guardia nei rapporti tra Giunta e Consiglio – aggiungono gli esponenti dem – che preoccupano per come la Giunta Fedriga stia governando in maniera assolutamente caotica”. Nel merito degli interventi, Moretti e Cosolini commentano infine i finanziamenti destinati alla sostenibilità energetica: “I 100 milioni destinati a questo capitolo sono positivi, ma decisamente tardivi. Dopo le ripetute e puntuali proposte avanzate anche dal Pd con emendamenti alle diverse manovre, ultima quella estiva, il presidente Fedriga annuncia questi soldi di cui abbiamo notizie solo dai media”. ACON/COM/db