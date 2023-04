Marco Balzano protagonista del docuvideo che racconta la Carnia

Si presenta mercoledì 12 aprile dalle 11 sui canali social e youtube di pordenonelegge al link https://youtu.be/8oXnITtqPYY la video produzione “L’estate della neve”, realizzata da Fondazione Pordenonelegge con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, protagonista lo scrittore Marco Balzano che ha vinto la 3^ edizione del Premio Letterario Friuli Venezia Giulia “Il racconto dei luoghi e del tempo”.

Il docuvideo – un mediometraggio della durata di 42 minuti – è stato girato in Carnia, a Trieste, Pordenone e in altre sedi della regione, e porta il nome del racconto lungo che Marco Balzano ha composto in veste di vincitore del Premio, ricevuto nel settembre 2022 a pordenonelegge e siglato dalla pubblicazione de “L’estate della neve” per opera dell’editore Italo Svevo.

Nel corso della produzione, realizzata per le riprese, il montaggio e la post-produzione di Alessandro Pasian e Francesco Guazzoni, portano la loro testimonianza anche il direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta e i curatori di pordenonelegge Alberto Garlini e Valentina Gasparet, e portano un contributo il presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e Tiziana Gibelli, in veste di Assessore alla Cultura della Giunta regionale.

Attraverso il Premio Letterario “Il racconto dei luoghi e del tempo”, edizione dopo edizione, si compone una mappa di autorevoli “compendi narrativi” legati al territorio regionale. Da Aquileia, scenario elettivo della prima edizione del Premio assegnata allo storico e saggista Valerio Massimo Manfredi, i riflettori si sono spostati nel 2021 sul capoluogo friulano, Udine, e sulla pittura del Tiepolo con la scrittrice Melania Mazzucco. La terza edizione ha offerto l’occasione per ritrovare una scrittura di alta efficacia evocativa, quella di Marco Balzano, scrittore sensibile al legame tra un luogo e l’anima delle persone.