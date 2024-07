Martedì a Somplago incontro pubblico sullo stato del lago di Cavazzo

Questo vergognoso stato del lago e’ inaccettabile! Si apre così la breve nota di convocazione dell’ incontro pubblico sullo stato del lago di Cavazzo che si terrà martedì 9 luglio alle ore 19,30 A Somplago (piazza della chiesa). l’evento è organizzato dal Comitato Difesa e Valorizzazione del Lago di Cavazzo o dei Tre Comuni e dal Comitato Tutela Acque Bacino Montano del Tagliamento. I comitati daranno un’ampia informazione sulle manovre in atto in danno del lago e della valle e sulle iniziative per contrastarle. “Il lago si salva solo con un bypass! Si legge nelal nota, ci trattano come una loro colonia. Difendiamo il nostro lago, la nostra valle, la nostra terra, la nostra dignità. partecipate!”