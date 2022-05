Merenda nell’Oliveta 2022 Domenica a Duino presso l’Osmiza Pernarcich di Visogliano

Torna la Merenda nell’Oliveta, l’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e in collaborazione con LILT: un’esperienza tutta da vivere che coinvolge 85 Città dell’Olio in 17 regioni italiane tra cui il Friuli Venezia Giulia. Sul territorio di Duino Aurisina, la Merenda nell'Oliveta 2022, evento promosso da Trieste Bay con il contributo del Comune di Duino Aurisina all'Interno dei progetti di Duino Aurisina-Devin Nabrežina Città Italiana del Vino, in collaborazione con la Regione FVG e le Città dell' Olio, si svolgerà domenica 29 maggio 2022 dalle ore 11 presso l'Osmiza Pernarcich di Visogliano, 1/C. In programma un pic-nic e previste attività dedicate ai bambini, come giri a cavallo e animazione, e un'esposizione di Lambrette a cura del Club Trieste in Lambretta. Si tratta come sempre di un’esperienza unica, da vivere all’aria aperta immersi nel paesaggio olivicolo, seduti all’ombra degli ulivi secolari testimoni di una civiltà millenaria, avvolti dai colori caldi del tramonto. Un’occasione imperdibile per riscoprire la natura e il gusto della convivialità, lasciandosi incantare e cullare dalla magia e dalla bellezza dei parchi storici degli olivi e delle olivete e partecipando a corsi di assaggio, laboratori didattici, incontri con olivicoltori e tanto altro. Nell'ambito del comune di Duino Aurisina, la seconda edizione della Merenda nell'Oliveta - un appuntamento promosso da Trieste Bay con il contributo del Comune di Duino Aurisina all'Interno dei progetti di Duino Aurisina-Devin Nabrežina Città Italiana del Vino, in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Città dell' Olio - si svolgerà domenica 29 maggio 2022 a partire dalle ore 11 presso l'Osmiza Pernarcich Ivan di Visogliano, 1/C. L'evento è stato presentato a Olio capitale con i vertici locali di Città dell'Olio, Linda Simeone e Massimo Romita. Il programma prevede un piccolo percorso tra gli oliveti dell'azienda agricola per parlare della loro fioritura e al termine una degustazione guidata. I cestini da pic-nic saranno distribuiti dalle ore 12.00 per gustare un assaggio di prodotti locali. Durante il pic-nic saranno previste attività dedicate ai bambini, come giri a cavallo e animazione. La giornata sarà arricchita dalla presenza del Club Trieste in Lambretta. "Siamo particolarmente attivi sul territorio - ha spiegato il Presidente del Club Trieste in Lambretta, Stefano Barnabà - e questo ci permette di realizzare molti eventi che attirano tante persone. Esporremo nuovamente le nostre Lambrette a Portopiccolo il 28 maggio, ma soprattutto, il 29 maggio, parteciperemo attivamente alla Merenda nell'Oliveta che prevede un'esposizione di Lambrette e poi un pic-nic presso l'Agriturismo Pernarcich Ivan di Visogliano (Sistiana, Duino Aurisina)". In caso di maltempo la camminata verrà rimandata. Prenotazioni aperte scrivendo a: lebollicinesulcarso@gmail.com oppure telefonando al 3452911405. “La seconda edizione della Merenda nell’Oliveta - ha dichiarato Michele Sonnessa, Presidente delle Città dell’Olio - è una conferma per la nostra Associazione. Quest’anno è cresciuto il numero delle Città dell’Olio che hanno scelto di organizzare la Merenda, riconoscendola come una straordinaria occasione per riscoprire il paesaggio e riappropriarsene e godere di un po’ di relax tra i filari di olivi, all’ombra di un maestoso ulivo secolare, affacciati sulle terrazze di olivi a godersi il tramonto. Attraverso questa esperienza conosciamo l’olio Evo e i loro territori di produzione, ma soprattutto i nostri borghi e il loro patrimonio culturale”.

Altre informazioni sul sito www.merendanelloliveta.it