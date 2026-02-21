“Mestieri della scena #5”: teatro e artigianato di nuovo insieme

Torna, per la sua quinta edizione, Mestieri della Scena, il progetto ideato da Teatro Club Udine che continua a investire sulle nuove generazioni e sulla valorizzazione dei mestieri dello spettacolo.

Dopo il successo delle passate edizioni tornano a incontrarsi due mondi, quello artigiano produttivo e quello della creazione artistica per il progetto di Teatro Club Udine che consolida così un modello formativo unico nel panorama nazionale e rafforza il legame con il territorio.

C’è un mondo che il pubblico non vede, ma che rende possibile ogni spettacolo. È il mondo delle competenze, della manualità, della creatività applicata alla scena. Un universo fatto di professionalità che intrecciano artigianato e produzione artistica, tradizione e innovazione, formazione e futuro.

I dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 25 febbraio alle 11 nella sede di Confartigianato Udine in via del Pozzo 8. A illustrare l’iniziativa saranno, tra gli altri, la presidente di Teatro Club Udine, Alessandra Pergolese, la nuova responsabile di progetto Mestieri della Scena, Giulia Battaglini, e l’assessore alla Cultura del Comune di Udine, Federico Pirone.