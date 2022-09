Migranti: Conti (Pd), Lega governa tutto e si lamenta sempre

“Vanno rinviate al mittente le consuete lamentele dell’assessore Roberti che ricorda male i tempi di Salvini ministro e che dimentica di essere al governo di tutto, non solo della Regione da più di 4 anni e di Trieste per 20 anni, ma anche dell’Esecutivo nazionale, dove ha pure un viceministro dell’Interno. I problemi si affrontano non si scaricano. Si pensi dunque che i disagi dei cittadini sono causati dal fatto che centinaia di richiedenti asilo sono abbandonati a loro stessi, talvolta collocati in alloggi di fortuna e spesso affidati alle cure sanitarie di volontari. L’atteggiamento della Regione e del Comune, anziché attendere l’intervento taumaturgico di un altro Governo nazionale, avrebbe dovuto già da tempo interfacciarsi con la Prefettura per ottimizzare le misure di alleggerimento e rendere più umana l’accoglienza di chi ha diritto e meno complessa la convivenza con i cittadini”. Lo dichiara la segretaria del Pd provinciale di Trieste e candidata alla Camera Caterina Conti, replicando al segretario della Lega triestina e assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, il quale ha lamentato la “tardiva attivazione delle pattuglie miste lungo il confine italo-sloveno”.