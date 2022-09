Una domenica alternativa a Venzone con “Nei luoghi di Martin Lutero” ed il concerto di Patrizio Fariselli

Primo fra i borghi più belli d’Italia, monumento nazionale e simbolo della ricostruzione e del “modello Friuli” sarà proprio Venzone ad ospitare una domenica diversa grazie agli appuntamenti organizzati dalle coop Farfalle Nella Testa di Bordano e Slou di Muzzana del Turgnano in collaborazione con la ProVenzone, sotto l’egida del Ministero della Cultura ed il patrocinio del Comune di Venzone. Già nel pomeriggio di domenica 11 settembre, a partire dalle 15.00, Mercanti nel Borgo - "Antigae”, mercatino dell'antiquariato e dell'usato nelle vie e nelle piazze del centro storico, ma anche la visita guidata a "TiereMotus - Storia di un terremoto e della sua gente", esperienza esclusiva in un museo unico al mondo, a cura di Aldo Di Bernardo della Proloco di Venzone. Alle 16.30, sempre a cura di Aldo Di Bernardo, visita guidata al centro storico di Venzone, alla cripta delle mummie ed al Duomo, completamente ricostruito pietra su pietra dopo i terremoti del 1976. Alle 18,30, tutti presso i ruderi della Chiesa di San Giovanni Battista per l’evento, unico del suo genere, "Nei luoghi di Martin Lutero" con la prolusione di Federico Orso, l'ultimo Contastorie friulano, dedicato a Venzone, a Martin Lutero ed alla commistione di genti, merci, arti, lingue ed idee di cui la stessa città è stata protagonista ed è ancora viva testimone. A seguire, grazie alla rassegna Estensioni Jazz Club Diffuso, il concerto per piano solo di Patrizio Fariselli, storico (e giovanissimo) tastierista degli Area, una delle band più importanti del rock jazz italiano del XX° secolo, e poi compositore di musiche per cinema, teatro, danza e televisione oltre che collaboratore di Roberto Vecchioni in decine di concerti e gli album “Il Contastorie” e “Di rabbia e di stelle”. Negli ultimi anni Fariselli si occupa anche di conferenze e seminari sugli aspetti cognitivi dell’improvvisazione e compone brani originali rielaborando musiche arcaiche. Per concludere la giornata a fine concerto aperitivo e cena nei locali convenzionati, con sconto del 10% ai titolari del coupon dell'evento di € 18,00 (scaricabile a questo link https://tickets.fatt.cloud/v2/biglietti?store=bordanofarfalle&cat=2094) comprensivo di ticket e visita guidata a Tiere Motus, al centro storico di Venzone, alla cripta delle mummie ed al Duomo, posto a sedere al concerto e sconto per consumazione.