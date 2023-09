Migranti, Patuanelli-Capozzi (M5s): Fedriga liquida questione migranti ma è fallimento destra

“La questione migranti dopo tanti annunci, promesse e soluzioni irrealizzabili sta sfuggendo di mano giorno dopo alla destra di governo. Fino ad arrivare ad accusare di essere delinquenti tutti i richiedenti asilo costretti nei Cpr come dice il presidente del Fvg Fedriga. Sa benissimo che non è così e nei Cpr ci sono immigrati che hanno perso il diritto di stare in Italia e persone in attesa di documenti regolari e altro. Se ci sono irregolarità queste vengono individuate e si provvede in merito. Ma descrivere chi è nei Cpr come tutti delinquenti è fuorviante, non vero ed esaspera i toni di pacifica convivenza”. Lo affermano in una nota il capogruppo del M5S Stefano Patuanelli e la Consigliera regionale Rosaria Capozzi.