Mobilitazione Nazionale sul Testamento Biologico anche a Udine

Con una nota stampa a firma Raffaella Barbieri, Referente Locale dell’Associazione Luca Coscioni si annuncia una mobilitazione sul Testamento Biologico anche a Udine: ” Visto l’intervento spesso carente delle Istituzioni e le recenti bocciature alle Proposte di Legge di Iniziativa Popolare sul Fine Vita, l’Associazione Luca Coscioni si mobilita in centinaia di piazze italiane affinché i cittadini e le cittadine vengano informate sui propri diritti. Perché non informare significa ostacolarne l’esercizio. La legge n.219 del 2017 prevede la possibilità di depositare presso il proprio Comune le DAT (disposizioni anticipate di trattamento) per scegliere a quali trattamenti sanitari essere sottoposti o non sottoposti in caso di incapacità. La legge prevedeva una capillare campagna informativa che non è mai stata attuata. Per avere informazioni e ricevere un modello esemplificativo di Testamento Biologico, ci troverete a Udine domenica 14 Aprile in via Zanon (fronte Zara) con un banchetto informativo”.

La legge sulle DAT ha ormai compiuto 6 anni eppure sono ancora troppo poche le persone che conoscono questo strumento di autodeterminazione. Un’indagine dell’Associazione Luca Coscioni ha messo in luce come nel nostro Paese solo 5 italiani ogni 1000 hanno depositato le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).

Confrontando questo dato con i più recenti sondaggi risulta chiaro che la scarsità delle DAT depositate è attribuibile alla carenza di informazioni e all’assenza di una campagna informativa da parte di Ministero della Salute, Regioni e, salvo rare eccezioni, strutture sanitarie.

Per colmare il vuoto informativo dall’8 al 21 aprile 2024 saremo mobilitati in oltre 100 piazze italiane con tavoli informativi ed eventi.