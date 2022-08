“Mogol racconta Mogol” con l’Orchestra Naonis a Talmassons

Sarà una “Serata di gala” quella che accoglierà il pubblico nella Piazza del Municipio di Talmassons sabato 27 agosto alle 20.45 con ingresso libero (in caso di maltempo, presso l’Auditorium polifunzionale), per godere di uno show che metterà al centro uno dei protagonisti assoluti della musica italiana: “Mogol racconta Mogol” è in infatti il titolo di questo concerto, nel quale Giulio Rapetti Mogol sarà sul palco insieme all’Orchestra sinfonica dell’Accademia musicale Naonis di Pordenone, diretta dalla bacchetta del maestro, arrangiatore e compositore Valter Sivilotti, per ripercorrere le tappe di una sfolgorante carriera da autentico “poeta della canzone italiana” e gli “anni formidabili” delle collaborazioni artistiche con Lucio Battisti e altri big della musica come Cocciante, Mina, Mango, Celentano, Morandi, Dalla.

Lo spettacolo, promosso nell’ambito della programmazione musicale 2022 dell’Accademia Naonis e realizzato con il sostegno del Comune di Talmassons, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, promette sicuramente grandi “Emozioni”, per riprendere il titolo di uno dei più celebri brani firmati dalla coppia Battisti-Mogol, sodalizio cui lo spettacolo riserverà uno spazio particolare, unendo insieme aneddoti, racconti, confidenze e canzoni ormai entrate nel repertorio collettivo. A dare voce a questo filo della memoria, il giovane talentuoso cantautore pugliese Michele Cortese (classe 1985), già vincitore con gli “Aram Quartet” della prima edizione di X Factor 2008 e da tempo attivo come autore ed interprete solista. L’evento di Talmassons contiene però anche un altro motivo di speciale interesse, che renderà questa serata un momento unico: sarà infatti questa l’occasione per presentare al pubblico e premiare, attraverso l’esibizione con l’orchestra e alla presenza di Mogol, le tre musiciste vincitrici del contest web #LaMusicaNonSiFerma, realizzato durante il primo lockdown causato dal Covid, che fermò tutta l’Italia nella primavera del 2020. In quel periodo, tra le iniziative promosse a livello nazionale e internazionale per dare voce e speranza agli artisti dello spettacolo dal vivo, nacque appunto il contest lanciato da Franca Drioli, cantante, vocal coach e direttrice di ArteVoce Voice&Stage Academy, in sinergia con l’Accademia Naonis, per incoraggiare musicisti, cantanti e cantautori a proseguire nello studio del canto e della musica, provarsi nella composizione, stimolare nuova creatività musicale e letteraria. Fra le numerose candidature pervenute da tutta Italia, la Giuria composta dal regista, attore e cantante Marco Caronna, dal cantautore e docente Piero Sidoti e dal musicista e compositore Stefano Ianne ha decretato il palmarès assegnando il primo posto a Caterina Elena Spiganti di Arezzo e il secondo posto ex-aequo a Margherita Pettarin di Gorizia e Consuelo Avoledo di Valvasone-Arzene. La loro presenza sul palco rappresenta il migliore auspicio per consolidare nuovamente il rapporto della musica con il pubblico dal vivo, che finalmente può vivere di nuove “Emozioni”.