Monfalcone: I consiglieri incontrano i cittadini

Il Consiglio Comunale è la massima assise cittadina, in cui si decidono i destini della città e in cui gli eletti e le elette dai cittadini possono discutere dei temi più rilevanti. Affinché questa dichiarazione non sia solo una frase di rito, riteniamo utile agevolare la presenza dei cittadini e delle cittadine a questo momento di confronto. Si apre così la nota di presentazione dell’evento promosso da La sinistra assieme a Movimento 5 Stelle e Partecipare per Monfalcone per giovedì prossimo a Monfalcone.

Ormai è diventata una prassi che i Consigli Comunali vengano convocati al mattino quando le persone sono al lavoro o hanno altri impegni.

Per essere coerenti con quanto abbiamo detto anche in campagna elettorale e cioè che la partecipazione della popolazione è un valore centrale della nostra politica, prosegue la nota, porteremo i temi trattati in Consiglio in mezzo alle persone per condividerli con loro.