Piccoli Palchi: domenica prossima a Tolmezzo con le canzoni di Rodari e il 12 marzo con Verso Klee

Secondo appuntamento al Teatro Candoni di Tolmezzo con Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il sostegno della Fondazione Friuli. Per i bambini dai 6 anni in su, domenica 26 febbraio alle 17 andrà in scena Le canzoni di Rodari prodotto da Kosmocomico Teatro – Teatro del Buratto. Scritto, diretto ed interpretato da Valentino Dragano che ne firma anche le scenografie, questo spettacolo-concerto in stile one-man band ruota attorno alle canzoni di Rodari interpretate dall’indimenticabile Sergio Endrigo nel disco Ci vuole un fiore: brani senza tempo come Un signore di Scandicci, Napoleone, Zucca Pelata sono ancora pieni di forza letteraria e musicale e si sposano perfettamente con il teatro.

La rassegna Piccolipalchi tornerà a Tolmezzo per il terzo e ultimo appuntamento domenica 12 marzo, sempre alle 17, con lo spettacolo Verso Klee. Un occhio vede, l’altro sente della compagnia TAM Teatromusica, dedicato ai bambini dai 5 anni. Nato da un’idea di Pierangela Allegro e Michele Sambin, lo spettacolo vede in scena Flavia Bussolotto e Alessandro Martinello ad accompagnare il pubblico di grande e piccoli nel magico universo pittorico di Paul Klee tra musiche originali, video proiezioni e oggetti animati.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare: Palazzo Frisacco 0433 41247 candonifrisacco@gmail.com; Ufficio Cultura 0433 487961; ERT 0432 224246 prenotazioni@ertfvg.it. Biglietti: intero 6 euro, ridotto 5 euro, pacchetto famiglia (4 ingressi) 20 euro. La prenotazione è consigliata.

Per maggiori approfondimenti visitare il sito www.ertfvg.it.