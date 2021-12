Montagna FVG: dal 18 dicembre quasi tutti gli impianti aperti. Lo comunica PromoTurismoFVG

In vista delle festività natalizie, per questo weekend e per i prossimi giorni, PromoTurismoFVG apre quasi tutte le piste e gli impianti del demanio sciabile nei sei comprensori. Tutto aperto a Piancavallo come anche a Sella Nevea dove, si ricorda, è possibile sciare solo sul versante italiano e con un prezzo ridotto del 10 per cento, mentre per utilizzare le piste della parte slovena sarà necessario acquistare un ulteriore ticket, non potendo più usufruire del ticket unico. A Sappada da domani saranno accessibili le seggiovie Pian dei Nidi e Monte Siera, così come la sciovia Creta Forata, che si aggiungono ai campetti e alla Pista nera, serviti da due skilift e dalla seggiovia Eiben Col dei Mughi. A Forni di Sopra sono accessibili tutti i tappeti, le seggiovie Varmost 1, 2, Cimacuta, la sciovia Davost e le piste Varmost 1 e 2, Senas, Fienili, Cimacuta, Davost, Davost Sud, in aggiunta ai campetti, mentre a Sauris si può utilizzare la sciovia Richelan con la relativa pista, il tappeto campo scuola e la pista campo scuola a Sauris di Sopra. Tutto aperto sullo Zoncolan, tranne Cima Tamai, come anche a Tarvisio, dove gli appassionati delle discese hanno a disposizione tutte le piste ad eccezione della A, che rimane chiusa. In questa settimana il personale di PromoTurismoFVG è stato impegnato nei lavori di battitura delle piste a seguito dell’innevamento artificiale che ha richiesto la riprogrammazione dell’apertura dei tracciati in diversi poli per poter arrivare a oggi con la maggior parte delle piste aperte, mentre prosegue il controllo dei certificati da parte del personale di PromoTurismoFVG in collaborazione con le forze dell’ordine e in corrispondenza dei principali punti di accesso. In zona bianca e gialla si accede alle piste con green pass se si utilizzano gli impianti “chiusi” (telecabine, funivie, seggiovie a cupola abbassata, tappeti coperti), mentre si può sciare senza green pass solo utilizzando impianti di risalita aperti. Per tenersi aggiornati sulle aperture degli impianti e delle piste è sempre possibile consultare il sito InfoNeve (www.turismofvg.it/montagna/infoneve). Il prossimo bollettino aperture è in programma nel tardo pomeriggio di giovedì prossimo per le novità del fine settimana.

LE ANIMAZIONI

Tante le attività che da domani, 18 dicembre, alla prossima settimana animeranno le montagne del Friuli Venezia Giulia. Si parte con Sappada, tra winter nodic walking al laghetto delle trote, o la camminata/trekking nella Sappada vecchia, ma per i più sportivi si può optare per la sciata con i campioni olimpici Pietro Piller Cottrer e Silvio Fauner, o ancora scoprire la cucina locale con le degustazioni gastronomiche (info e prenotazioni: Infopoint PromoTurismoFVG Forni di Sopra, tel. 0433 886767 info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it). A Forni di Sopra il 18 e 19 dicembre ci si potrà divertire tra i pupazzi di neve con i maestri di sci, dedicarsi a una romantica ciaspolata con la luna piena, o in alternativa in quota, al rifugio Giaf e dintorni, o di fondovalle. Si potrà scoprire la magia della natura d'inverno e praticare hockey e tanti altri giochi sulla neve; a Sauris dal 18 dicembre parte la ciaspolata: la magia del Monte Ruke, ma anche le attività proposte per l’avvento a Sauris, il Relax day, lo yoga con Michela e la meditazione sonora, o in alternativa il laboratorio “crea la tua tisana” (info e prenotazioni: Infopoint PromoTurismoFVG Forni di Sopra, tel. 0433 886767 info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it). Per chi vuole vivere lo Zoncolan tra le proposte della settimana ci sono le ciaspolate a Timau, al lago Dimon e in Zoncolan, la passeggiata con le lanterne, yoga, l’escursione a Paluzza (info e prenotazioni: Visit Zoncolan-Sutrio 0433 778921) Sulle Alpi Giulie, a Tarvisio, dal 20 al 22 dicembre le attività proposte sono: snow fat bike in Val Saisera, la passeggiata naturalistica con racchette da neve ai Laghi di Fusine e Prati di Rutte o in notturna ai Prati Oitzinger, e ancora Snow Yoga, l’escursione con racchette da neve al Rifugio Grego e per i più piccoli Ciasporellando all'imbrunire e l’approccio all'arrampicata. (info e prenotazioni: Infopoint PromoTurismoFVG Tarvisio, tel. +39 0428 2135).